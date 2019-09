Főként nem a nőkön múlik a drámai népességfogyás

A férfiaknál az egyre kevesebb, és egyre gyengébb minőségű spermium, a nőknél pedig gyakran a korai petefészek-kimerülés, és a romló minőségű petesejtek miatt hiúsul meg a gyermekvállalás. Dr. Ősapay György, a Magyar Tudományos Akadémia doktora szerint az 1930-as évek óta a férfiak átlagos spermiumszáma 40 évente feleződött, emiatt évtizedeken belül terméketlenné válhatnak.

A gyermekvállalásra készülő pár mindkét tagjának egészsége fontos a fogamzás sikerében, de az évek múlása is sokat számít, mert az időközben bekövetkező betegségek károsan hathatnak a genitális szervekre is. Dr. Ősapay György gyógyszerkutató területe a népszaporulat kérdése, azon belül is a meddőségi problémák elemzése, korrigálási lehetőségeinek kutatása, és terjesztése.

„Biológiailag is aggasztó tendenciák zajlanak. A férfiaknál az egyre kevesebb és egyre gyengébb minőségű spermium okoz gondot, a nőknél pedig gyakran a korai petefészek-kimerülés és a romló minőségű petesejtek. Ez meddőséghez vezethet” – magyarázta a kémikus, aki kiemelte: a szülővé válás átlagosan 5 évvel tolódott későbbre Magyarországon. Sokan csak a harmincas éveik vége felé döntenek a gyermekvállalás mellett, de a probléma ennél jóval tágabb.

2050-re érhetjük el a kritikus állapotot

Magyarországon jelenleg háromszázezer pár küzd meddősséggel, mintegy négyezernek sikerül csupán lombikbébi módszerrel fogamzást elérnie. A meddő párok hatvan százalékánál a férfi megtermékenyítő képességével van baj. Az 1930-as évek óta a férfiak átlagos spermiumszáma 40 évente feleződött, ami azt jelenti, hogy néhány évtizeden belül képtelenek lesznek a családalapításra, 2050-re juthatunk el idáig.

A gyermekvállalás nehézségeihez hozzátartozik az is, hogy először társat kell találnunk, ez ma nem is olyan egyszerű. Az emberek egyre kevesebb időt töltenek közösségekben, ritkábban lépnek egymással személyes kapcsolatba, ezáltal sokan hosszas keresés után sem találják meg a párjukat.

Györfi András, a ducitars.hu, és az egyenruhasok.hu tematikus társkereső oldalak alapítója a fennálló probléma kapcsán úgy fogalmazott, hogy az online társkeresés praktikus eszköz a családalapításhoz, de ha valaki nem figyel oda az egészségére, akkor mit sem ér az egész.

Tiltott szenvedélyek

A gyermekvállalás első lépése az egészséges életmód kialakítása, Dr. Ősapay György azt tanácsolja, hogy három hónappal a tervezett fogamzás előtt hagyjuk abba a fogamzásgátló szedését, valamint a dohányzást, és az italfogyasztást.

Mindkét élvezeti szokás káros az apa és anya megtermékenyítő, és fogamzóképességére, sőt, a születendő baba egészségét is veszélyeztetik. Ezalatt a három hónap alatt a szervezetet vitaminokkal érdemes optimális állapotba hozni, javasolt a zöldség- és gyümölcs-gazdag étrend is. A szülők szervezetének egészsége meghatározó a leendő baba veleszületett betegségeinek visszaszorításában is.