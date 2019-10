Fördős Zé szerint a főzéshez nem mindig kell sok idő

A programmal a pénzintézet arra szeretné felhívni a figyelmet, hogy az egészségünkre figyelni a lehető legjobb befektetés, amely egészen biztosan megtérül. Napi húsz perc már rengeteget számíthat, ha ennyi időt szánunk magunkra minden nap, akár sportolunk, akár meditálunk, vagy éppen egy jó könyvet olvasunk, vagy mondjuk készítünk egy finom egészséges fogást ebédre magunknak és a családunknak.

„Szeretném eloszlatni azt a tévhitet, hogy a főzéshez okvetlenül rengeteg idő kell – magyarázza Fördős Zé. - Persze nyilván vannak ételek, amelyek hosszú órákig készülnek, de aki engem ismer, az tudja, hogy a rapid megoldások híve vagyok, és legtöbbször úgyis csak arra van időm, hogy gyorsan összedobjak valamit a konyhában. Ebben viszont valóban szeretek kísérletezni, úgyhogy a hamarosan megjelenő „Balansz” című szakácskönyvemben rengeteg olyan ötletet fogok megmutatni, amelyek villámgyorsan elkészülnek, kicsit meglepőek, viszont kifejezetten egészségesek. Mutatok olyan felhasználási módokat, amelyek bizonyos alapanyagokat más megvilágításba helyeznek, így például a karfiol és a fejes saláta sem hagyományos formában kerül a tányérra, de persze ezenkívül is lesz még több izgalmas dolog, alapanyagban, fűszerezésben, párosításban egyaránt. A lényeg szerintem, ahogy a könyv címe is sugallja, hogy törekedjünk az egyensúlyra: tehát nyomjunk be egyik étkezésnél akár egy jó kis pörköltöt, vagy egy pizzát, de a következőnél meg legyünk kicsit visszafogottabbak.”

Zé különleges 20 perces receptjei közül néhányat elsőként az MKB 20 perc egészség követőinek mutat meg, hogy ezzel is lelkesítse őket, és inspirációt adjon a konyhai kihívásokhoz.

„Hiszek abban, hogy azok vagyunk, amit megeszünk, így a megfelelő alapanyagok kiválasztása mindenképpen nagyon fontos. Én például imádok piacra járni, ha tehetem, külföldi utazásaim során is igyekszem mindig eljutni a helyi piacokra, tesztelem a különleges zöldségeket. Ezt-azt magam is ültettem, és állítom, a saját saláta és a saját cukkini azért mégiscsak más… Én magam határozottan húsevő vagyok, de néha abszolút csak a zöldségekre kattanok, így mutatok a könyvemben is néhány receptet vegáknak, vegánoknak is. Vegyünk jókat, együnk jókat, és higgyük el, hogy ez akár 20 perc alatt is megoldható!”