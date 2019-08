Gyerekkacajjal növeli a dolgozói lojalitást a Lounge Group

Hatalmas babzsákok között, egy autós szőnyeg mellett ülünk. Neked mi a kedvenc tárgyad innen?

A tojásfoteleket nagyon szeretem. Ez egyébként a gyerekeknél is nagy kedvenc, mert elbújhatnak benne, pöröghetnek, foroghatnak.

Igazi családbarát munkahely – ahogyan mostanában divatos nevezni. Miért lehet ez jó egy cég számára?

A legjobb munkaerők között vannak azok a 30-as éveikben levők, akiknek már van gyermekük. A szociális érzékenység mellett nagyon megbízhatóak és azt is megfigyeltük, hogy ugyanannyi idő alatt sokkal több feladatot ellátnak munkaidőben, hiszen nekik igazán fontos, hogy időben hazaérjenek. HR szempontból a gyermekes munkavállalókban sosem csalódtunk. Mindig itt vannak, alig van kimaradás. Ezért döntöttünk úgy, hogy segíteni szeretnénk őket azon a néhány napon, amikor esetleg csak nehezen tudnának gondoskodni gyermekük elhelyezéséről – például kisebb betegség esetén, vagy iskolai, óvodai szünnapokon. Egyéb esetben homeoffice-ra is mindig lehetősége nyílik a szülőknek.

A játszósarok nem csak praktikus eszköznek tűnik, hanem egy gesztusnak is a női dolgozók felé. Növelik a hasonló megoldások a dolgozói lojalitást és biztonságérzetet?

Teljes mértékben növelik a biztonságérzetet és a lojalitást is. Kiemelném, hogy nem csak a női dolgozókat akartuk ezzel megcélozni, hanem az apukákat is. Minden gyermeket nevelő szülő érezheti és tudhatja, hogy bármikor, amikor szükségét érzi behozhatja gyermekét és mi szeretettel várjuk. Nincs az emberben félelem, hogy iskola szünet van és hogy fogom megoldani a szünet alatt a gyermek elhelyezést. Illetve az a rossz érzés sincs meg, hogy be kell vinnem a munkahelyemre és egész nap azon izgulni, csak hangos ne legyen a gyermek, és nehogy észrevegyék, hogy itt van.

Így jött a céges játszósarok ötlete?

Egy meeting során a cégcsoport ügyvezetőjében merült fel az igény, mivel látta, hogy - különösen nyáron - több gyermek is elkíséri munkába szüleit, nekik pedig valamilyen szórakoztató időtöltésre lenne szükségük.

Mi alapján terveztétek meg ezt a játszósarkot?

Mivel HR-esként tudom, kinek milyen korosztályú gyermekei vannak, ezért úgy válogattuk össze a játékokat, hogy 1-12 év között mindenki megtalálhassa a neki megfelelőt. Emellett vidám, figyelemfelkeltő színeket használtunk: zöldet, narancssárgát, citromsárgát, hogy se túl lányos, se túl fiús ne legyen a játszórész. Egy nagyobb asztalt is elhelyeztünk a szobában, hogy igény esetén a szülőkmeetingelni, dolgozni is tudjanak gyermekük mellől.

Ha jól látom, a szobában a legtöbb tárgy lekerekített élű és/vagy puha, ennél fogva biztonságos a kisebb gyerekek számára is. Ez elsődleges szempont volt a tervezésnél és a bútorok megválogatásánál?

Azokat a játékokat és bútorokat válogattam a gyereksarokba, melyeket édesanyaként is megvennék. Olyan helyről vásároltunk, melyről tudtuk, hogy gyerekbarát bútorokat forgalmaz. Fontos szempont volt, hogy a gyerekek a játékokat könnyen elérjék és biztonságosan tudják használni. Minden gyereknek az életkorának megfelelő játékokat vásároltunk, de a kisebb gyermekeknél természetesen felügyelet kell.

Mekkora sikerrel debütált a játszórész?

A gyermekeket 8 órában lekötni nem kis munka. A játszósaroknak nagyon örültek, igaz még annyira új, hogy sokan még nem tudták felfedezni. Nagy sikert várunk tőle.

A gyerekek nagyon virgoncak is tudnak lenni. Nem zavarják néha a dolgozókat a hangoskodással? Esetleg a gyerekzsongás kifejezetten pozitív hatással van a légkörre?

Nem tapasztaltam olyan esetet, hogy bármikor bárki gyermeke zavarta volna cégünknél a munkatársakat. A gyereksarkot sem azért hoztuk létre, hogy elkülönítsük a hangoskodó gyermekeket, éppen ellenkezőleg, az volt a cél, hogy olyan helyet biztosítsunk számukra, ahol ők jól érezhetik magukat akár egész nap. Jó a gyerekeket látni, mindig mosolyt csalnak a munkatársak arcára, biztos vagyok benne, hogy pozitív hatása van egy gyermek jelenléte, vicces beszólása vagy megnyilvánulása a cég mindennapjaira.

Nem HR vezetőként, hanem édesanyaként kérem a véleményedet erről a céges hozzáállásról?

A kisebbik lányom mindössze 1,5 éves volt, amikor az előző munkahelyemre vissza kellett térnem dolgozni. Félelmetes volt bevallani az akkori főnökömnek, hogy egy kisgyerek mellől szeretném folytatni a munkámat. Nagyon nehéz és frusztráló érzés a szülőnek és a gyereknek is, ha például nem mehet el egy fontos óvodai rendezvényre az édesanya, mert a főnők nem engedi… Nekem külön nagyon jó érzés, hogy tudom, ide bármikor behozhatom a gyermekeimet és itt is szerető környezetben vannak.