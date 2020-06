Gyorsjelentés a SAPPHIRE NOW-ról

Idén 10 éves az SAP HANA, mely a világ egyik legnépszerűbb vállalatirányítási szoftvere. Több mint 32400 ügyfele június végén jut hozzá a legújabb frissítéshez, az SAP HANA 2.0 SPS 05 verzióhoz, mely egyébként immár az Amazon Web Services és a Microsoft Azure rendszereivel is választható. A frissítést övező figyelem érthető, hiszen a SAPPHIRE konferencián elhangzott bejelentés szerint az újabb verzió a felhő alapú megoldásokkal még szorosabb együttműködést, ezáltal az adatkezelésben és általában a teljes működtetési költségekben további hatékonyságot kínál. Az IDC kutatócég előrejelzései szerint öt év leforgása alatt közel hétszeres megtérülésre számíthat, aki az SAP HANA mellett teszi le a voksát. Az SAP július elejére tesztelhető verziót ígér a kizárólag felhő alapú SAP HANA platformból, az előzetes jelentkezés már elérhető az SAP ügyfelei számára - írják közleményükben.

A környezetünk iránti felelősség motiválta a konferencia másik nagy bejelentését is, a Climate 21 kezdeményezés indításáról. Ennek célja az SAP ügyfeleinek támogatása az éghajlattal kapcsolatos célkitűzéseik megvalósításában. Egy többéves ütemterv keretében az SAP innovációs partnerekkel együttműködve azon fog dolgozni, hogy a fenntarthatósági faktorok széles körét beágyazzák az SAP termékportfóliójába a mérhető, elemezhető paraméterek közé. Ennek révén az ügyfelek képessé válnak arra, hogy megértsék, elemezzék és optimalizálják termékeik és általában véve is működésük karbonlábnyomát a teljes értékteremtési folyamatban. Noha a Climate 21 több éves fejlesztési folyamatot kíván, az első applikáció már elérhető: ez az SAP Product Carbon Footprint Analytics alkalmazás a vállalati SAP S/4HANA rendszerből, valamint harmadik féltől kapja a bemenő adatokat, és ezek alapján képes előzetes termékszintű kalkulációt végezni karbonlábnyomról, ezzel segítve az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentését.

kép

A konferencia felvezetéseként tartott előadásában Christian Klein vállalati példákkal – többek közt a Porsche pénzügyi igazgatóját, Lutz Meschkét is a virtuális porondra invitálva – szemléltette, hogy az SAP a több mint 400 000 ügyfelének miként lehet megbízható partnere a digitális átalakulásban, és bemutatta, hogyan támogatja az SAP megoldások portfóliója az intelligens vállalati jövőképet, amely az integráción, az innováción, az agilitáson, a gyors reakcióképességen alapul. „Termékstratégiánknak egyetlen célja van: innovatív és megbízható partnernek lenni a vállalatok üzleti folyamatainak komplex kezelésében."

Az igazgatóság tagjai által tartott beszédek is mind arra hívták fel a figyelmet, hogy a koronavírus-járványhelyzet, és az ennek nyomán szinte hetek alatt kialakuló új üzleti környezet hatványozottan gyorsította fel a szereplők digitalizációs átállásának szükségességét, legyen szó a termelésről, szolgáltatásokról, vagy a közszolgálati intézményekről. Az iparban például az ugyancsak most bejelentett Industry 4.Now kezdeményezéssel kívánnak speciálisan a termelési folyamatok automatizálását célzó innovációkat bevezetni a vállalatirányítási rendszerekbe. Ez a szemlélet azonban az SAP által kínált más területeken is megfigyelhető: az informatikai és adatfeldolgozó eszközök immár nem csupán támogató szerepük révén vannak jelen a vállalatokban, hanem kifejezetten az értékteremtés, az üzleti folyamatok főszereplői.

Ugyancsak a SAPPHIRE NOW konferencián jelentették be az SAP és a Honeywell Forge (a Honeywell üzleti teljesítménygazdálkodási rendszerének) együttműködését, mely első körben az üzleti célú ingatlanok fejlesztőinek és létesítményüzemeltetőknek kínál pénzügyi tervezésben és működtetésben előrelépést. Nem csak az irodabérlőknek rendelkezésre álló lehetőségek fejleszthetők általuk, hanem az üzemeltetési hatékonyság is optimalizálható, különös tekintettel a karbonlábnyom csökkentésére, így többek közt olyan tényezőkre mint az energiaköltségek vagy a hulladékkibocsátás.

A konferencia programjának kelet-közép-európai relevanciájú előadásai itt érhetők el.