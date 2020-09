Az elektronikus könyvek piaca közel egy évtizede növekszik csendesen a háttérben, a közelmúltban lezajló folyamatok és a rövid idő alatt digitálisba forduló világ azonban ismét ráirányították a reflektort erre a szegmensre, amely nemcsak hazánkban erősödik fokozott mértékben, de világszinten is többmilliárdos éves bevételt produkál. Erről írtunk a Médiapiac 2020-as 3. számában.

2019-ben a globális e-könyv-piac teljes bevétele több mint 18 milliárd dollár volt – írja a Mordor Intelligence éves trendriportja. A piac pedig az előrejelzések szerint 2025-ig akár 5 százalékos növekedéssel is számolhat világszinten egy olyan iparban, amely még messze nem érte el a csúcspontját.

Az e-könyvek népszerűsége egyre nagyobb. A legtöbben az ázsiai országokban olvasnak elektronikus formátumú kiadványokat, de Észak-Amerikában és Európában is mind népesebb az e-könyv rajongóinak tábora, és ezzel a folyamattal arányosan nő a tabletek, e-könyv-olvasók eladása is.

Az egyre színvonalasabb e-könyv-olvasók már ugyanolyan kényelmesek a szem számára, mint a papír, és egyéb funkcióik is alkalmassá teszik őket arra, hogy legalább olyan jól élvezhetőek legyenek, mint a hagyományos könyvek: hosszú időt kibírnak egy töltéssel, lapozhatóak és jó felbontásúak. Számtalan előnyük is van ugyanakkor a nyomtatott kiadványokkal szemben: rengeteg könyv elfér egy olvasón, a könyvjelző sosem csúszik el, a szöveg megosztható, és megjegyzések írhatók bele, a betűtípus és -méret pedig személyre szabható.

Az e-könyvek további nagy előnye, hogy nem feltétlenül kötődnek egy adott készülékhez. Ugyanazt az e-könyvet olvashatja az ember a tabletjén, a számítógépe monitorján vagy akár a telefonja képernyőjén is. Bár ezek a megoldások lényegesen kevésbé kényelmesek, mint az e-könyv-olvasó, de a fenti elektronikus eszközök valamelyike biztosan mindig az ember keze ügyében van, és így máris kevésbé tűnik hosszadalmasnak a sorban állás vagy az utazás.

Globális e-könyv-piac – minél olcsóbb, annál jobb

Az e-könyvek piaca nemcsak feltörekvőben van, hanem kifejezetten széles is. Szereplői között megtalálhatóak az olyan óriáscégek, mint az Amazon vagy a Google Books, de számtalan kis és nagy kiadó és magánkiadás is könnyebb utat talál elektronikusan az olvasókhoz, mint nyomtatott formában.

Ennek a folyamatnak ugyanúgy vannak hátrányai, mint előnyei. Az előnyök között említhető, hogy nőhet a szórakoztató kiadványok tartalmi sokszínűsége, a kiadás ideje pedig csökkenhet, hátrány ugyanakkor, hogy az ellenőrizetlenség-ellenőrizhetetlenség miatt az elektronikus könyvek minősége, szerkesztettsége sokszor szenved csorbát.

A The Digital Consumer Book Barometer 2019-es piaci elemzése arra is rámutat, hogy az e-könyveknek két igazán látványos szezonja van – az egyik a nyári vakáció ideje, a másik a karácsony közeledte. Mindkettő olyan időszak, amikor az emberek sokat utaznak, és nem szívesen visznek magukkal súlyos köteteket. Ilyenkor egyszerűbb bedobni az e-könyv-olvasót a bőröndbe.

Ugyanez a tanulmány kitér arra is, hogy jól látható két árkategória, amelybe az e-könyvek sorolhatóak. A szerzői magánkiadások 3 euró (körülbelül 1046 forint) alatti áron fogynak a legjobban, míg a kiadók az e-könyveiket szeretik a papírkötéses kiadványaik árának közelében tartani, 8–10 euró körül. Megfigyelhető, hogy az árazást megkönnyítendő Európa-szerte igyekeznek a kormányok csökkenteni az elektronikus kiadványok adóját. Magyarországot ez a csökkentéshullám egyelőre nem érte el. Itthon jelenleg 27 százalékos áfa terheli az e-könyveket.

Újfajta fogyási görbe – jól futó szerzői kiadások

A The Digital Consumer Book Barometer 2019 azt is vizsgálta, milyen ütemben fogynak az elektronikus könyvek. Ehhez több ország jelentős e-könyv-forgalmazóinak 25 legnépszerűbb kiadványát hasonlították össze 12 hónapon keresztül. Az eredmények három jól elkülöníthető görbetípust adtak ki.

Az első görbén az elektronikus kiadványok a nyomtatottakhoz hasonló ívet rajzoltak ki. Egy három hónapos, magas eladási számokat produkáló szakaszt követően a forgalom szinte nullára zuhant vissza. A második típus ugyanígy festett, csak egy promóciós kiugrást mutatott a negyedik hónap környékén.

A harmadik görbe azonban teljesen más irányt vett. A német Readbox forgalmazó számottevően több szerzői kiadást árul, és ez megmutatkozott az adatokban is. Az ő görbéjük alacsonyabbról indult, de nem esett meredeken a harmadik hónap után sem, sőt, szinte alig mutatott visszaesést a kezdeti számokhoz képest, felvéve összeladásban a versenyt az első görbe eredményeivel. A The Digital Consumer Book Barometer 2019 elemzői a stabilabb eladásokat annak tudták be, hogy a magánkiadásban megjelenő szerzők folyamatosan építik a követőbázisukat, ezért újabb és újabb olvasókra tesznek szert.

Megszűnő határok

Az e-könyvek egy valamiben egészen biztosan jobban szerepelnek, mint a nyomtatott kiadványok: könnyebben hozzáférhetők. Ez sokat jelent a nyelvtanulóknak, különösen akkor, ha egy kevésbé globális nyelv elsajátításán fáradoznak. Míg angol nyelvű kiadványokat viszonylag egyszerű beszerezni, a finn vagy a japán nyelvvel már meggyűlhet az ember baja.

Az e-könyv megkönnyíti a különböző nyelvek és kultúrák találkozását, nem kötik ugyanis határok, és nem kell a hosszadalmas szállítással fáradozni. Így képletesen és szó szerint is lerövidíti az utat az író és az olvasó között.