„Hass, alkoss, gyarapíts!” – ezzel a mottóval keresték a Highlights of Hungary nagykövetei azokat a kiemelkedő teljesítményeket szerte a Kárpát-medencében, amelyekre méltán lehetünk büszkék mindannyian.

A Highlights of Hungary nagykövetei most sem állítottak fel kategóriákat, minden nagykövet szabadon jelölhetett számára kiemelkedőnek értékelt magyar teljesítményeket a kihívásokkal teli 2020-as évből.

– mondta Remete Tibor, a Highlights of Hungary alapítója.

Széles lett a paletta: civil és állami szervezetek, üzleti vállalkozások is megtalálhatóak rajta, de akadnak szép számmal a kultúra és a sport képviselői közül is jelöltek.

Templom, csokimanufaktúra és mentőszolgálat

A jelöltek között szerepel például az óföldeáki erődtemplom is. "Az óföldeáki erődtemplom (borítóképünkön – a szerk.) a magyar Alföld egyik legjobban őrzött titka. Sokan még a térségben élők közül sem ismerik, pedig az épület igazi különlegesség. A Mátyás uralkodása idején, gótikus stílusban emelt templom egyben vizesárokkal körülvett erődítmény, amelyet kis hídon lehet megközelíteni és tornyából egészen Szegedig ellátni. 2020-ban tetőtől talpig megújult, így a következő generációk is megismerhetik" – szerepel a Highlights of Hungary csapatának méltatásában.

A Highlights of Hungary nagykövetei nemcsak Magyarország határain belül, hanem az egész Kárpát-medencében keresték az elismerésre méltó történeteket.

– mondta el Oláh Zsanett, a Highlights of Hungary ügyvezető igazgatója, aki kiemelte: a Highlights of Hungary egyik fontos célja az elismerés kultúrájának népszerűsítése.

Az egyik jelölt például a Réel Chocolate, akik az idei – egyébként nem könnyű – évben a zentai kávézó kialakítása mellett jelentős piaci terjeszkedést is maguk mögött tudhatnak.

– tette hozzá Oláh Zsanett.

A koronavírus alatt rendkívüli teljesítményt nyújtó Országos Mentőszolgálat (OMSZ) is helyet kapott a jelöltek között.

"Az idei év az egészségügyi dolgozóktól erőn felüli teljesítményt követelt, emellett nem szabad említés nélkül elmenni. A jelölésem során az OMSZ 2020-as teljesítményét emeltem ki mint fáradhatatlan segítséget, mint csapatot és mint a saját kommunikációját kellő könnyedséggel és profizmussal építő szervezetet” – mondta róluk Takács Ákos, a Red Bull marketingmenedzsere.

