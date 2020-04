Hogyan mozizzunk otthon a karantén alatt?

Ha filmezni szeretnénk, először az UHD felbontásra képes tévénk távirányítójáért nyúlunk, s a tucatnyi streaming szolgáltató által nyújtott tartalomból „emelünk” le egyet a virtuális polcról. Együtt izgulni végig ilyetén módon John Wick megpróbáltatásait bár kétségkívül izgalmas, messze nem aknázza ki a benne rejlő lehetőségeket. Hiába a 8,3 millió képpont, hiába a tekintélyesnek mondható 65 hüvelykes képátló, a televíziónk hangszórója nem képes olyan vehemensen visszaadni az akciót, ahogy azt várnánk.

A hang

Ennél már egy fokkal szerencsésebb, ha egy jobb minőségű hangprojektorral vértezzük fel magunkat, amelyet – ideális esetben – egy kisebb méretű szubbasszus sugárzó egészít ki. Az igazi, bennünket körbeölelő hangzás és a grandiózus(abb) méretű kép azonban továbbra is hiányozni fog. Ezt megteremtendő érdemes úgynevezett házimozi hangsugárzó szettben és valami nagyobb megjelenítőben gondolkodni. Aki még nem hallotta főhősünket egy 2,5 m széles vetítővásznon 5.1-ben lövöldözni, annak garantáltan leesik majd az álla. A golyók csak úgy cikázni fognak a fejünk mellett és felett. Ebben nyújthat segítséget számos gyártó kisméretű, jellemzően szatelit sugárzókból álló rendszere. Nincs más dolgunk, mint az ajánlásoknak megfelelően elhelyezni ezeket, s máris sokat tettünk a térhangzás érdekében.

A projektor

Ha ezt még megfejeljük egy projektor-vászon „kombóval”, a hatás sem marad el. Ugyanis mióta világ a világ, a mozi mindig is a vetített képről szólt. Godzilla óta tudjuk, „a méret a lényeg”. Akik nem szeretnének fix telepítésű vásznat nézegetni folyton a nappalijukban, azok számára sok szempontból nézve is nagy megkönnyebbülést jelent a motorosan mozgatható kivitel. Ilyet akár álmennyezetben, akár egy körbefutó szegélyben el lehet rejteni. Egy gombnyomás, egy tablet ikonjára való bökés, s máris akkor van mozi, amikor mi akarjuk. A falak színéhez inkább passzoló fehér projektorunkat a vászonnal szemben, a megfelelő pontra installálhatjuk. Sőt, egy motoros lift segítségével ugyanúgy eltüntethetjük, ha nincs rá szükség, ahogy a vásznat.

Az esztétika sem utolsó szempont

Jelentős előrelépéssel kecsegtet, ha a pici hangdobozainkat nagy teljesítményű, a lakásunk enteriőrjébe sokkal esztétikusabban illeszkedő sugárzókra cseréljük le. Olyanokra, amelyeknek nem okoz gondot a fegyverek, a robbanások élethű megszólaltatása. Bizonyos kompromisszumok azonban még így is velünk maradhatnak. Gondoljunk csak arra, hogy a vetített képet minden, innen-onnan jövő, nem kívánatos fényviszony negatívan befolyásolja. Be kell hozzá sötétíteni, hogy kellően „fényes” és kontrasztos lehessen a kép. Csak idő kérdése és belátjuk, nappalink eredendően más funkcióra lett kitalálva, s egy-egy mozizás bizony kölcsönös konszenzust feltételez a család többi tagja részéről is. Ha ehhez még hozzávesszük, hogy a sok kemény, visszaverő felület miatt ködösnek, néhol érthetetlennek hathatnak a párbeszédek, egyre többször fordul majd meg a fejünkben, nem lenne-e jobb a mozit átvinni egy külön helyiségbe? Egy olyanba, ahol ezek a kompromisszumok sokkal kevésbé vagy egyáltalán nem keserítik meg az élvezetet. De mik jöhetnek szóba e célra?

A saját moziszoba?

Egyesek garázsukat dezignálják a célnak, hiszen méretéből és alakjából eredően kiválóan alkalmas lehet. Mások egy rég nem használt helyiséget alakítanak át. Ilyen például egy parkoló pályára tett fitneszterem, egy üzemen kívüli tároló, de akár a családi fészekből kirepült sarj után megüresedő szoba is. Itt már szinte semmit sem gátolhat meg bennünket, hogy tökéletes kép- és hangminőséget megteremtve hódoljunk szenvedélyünknek. Nem gond, ha sötétek a falak, a mennyezet. Az sem probléma, hogy mit tegyünk a falakra annak érdekében, hogy akusztikailag élvezetes legyen a produktum. Sőt, senki sem fogja kifogásolni, hogy a mennyezetet megfúrva akár további sugárzókat is elhelyezünk felül, hogy a most divatos 3D-s hangformátumokról se maradjunk le. „Ha elköteleztük magunkat a saját mozi mellett, akkor legalább 20 négyzetméteres térrel érdemes számolni, és nem árt a minimum 2 és fél méteres belmagasság – már csak azért is, mivel általában a mennyezetbe is kerül átlagosan 4 hangsugárzó” – mondja Mittler Iván, a moziszoba tervező és építő DreamCinema Kft. szakértője. „A maradék, minimum 7 hangsugárzó az „alapszinten” helyezkedik el, valamint 2-4 darab mélynyomóval is tervezni kell. Egy ilyen szobába 4-6 moziszék fér el, de van, aki kanapéval rendezi be, illetve léteznek a motorosan dönthető, csúcskategóriás mozifotelek is.”

Érezzük jól magunkat

Bármekkora is a pénztárcánk mélysége, biztosan találunk módot arra, hogy filmrajongó családunkkal vagy barátainkkal a legmagasabb színvonalú filmélményt osszuk meg. Akár egy streaming szolgáltatót nézünk a nappaliban a tévénken, akár a legújabb UHD-s Blu-Ray filmet döngetjük a multi-csatornás rendszerünkön, a lényeg a közös élmény és a minőségi szórakozás.