Hogyan tovább a COVID-on túl?

Mi lesz a recruitment-tel a vírus után? Hogyan változik a munkavállalói élmény a COVID-on túl? Hogyan találjuk meg a hangot a fiatal álláskeresőkkel? Kit érdekel a munkavállaló egészsége? – többek mellett ezekre a kérdésekre keresik a választ a szakma képviselői a HR Festen, aminek ezúttal a Lupa adja a díszletét.

Itt lesz tucatnyi nagy cég képviselője, így – mások mellett - a Telenor Hungary HR vezetője, a WHC ügyvezetője vagy az Uniqa HR igazgatója, valamint a HR Fest vendége lesz Kálloy Molnár Péter és Pokorny Lia színművészek, Ráskó Eszter humorista, stand-up előadó, HR szakértő, Risztov Éva olimpiai bajnok úszó, Rakonczay Gábor extrém sportoló, Kende-Hofherr Krisztina, Kádár Annamária, Rónai Egon, a Momentán Társulat valamint az Ethnosound.

Gerendai Károly, a Lupa megálmodója - üdvözölve a szakmai eseményt – elmondta: „Bár látszólag távol áll egymástól a humán erőforrás menedzsment és egy beachélményeket gazdagon felsorakoztató strand, mi a kezdetektől fogva abban is gondolkodtunk, hogy a Lupa akár a napi szintű munkavégzésnek is kellemes és kényelmes helye legyen. Ezért alakítottuk ki az Open Office helyszínünket, de a Lupa maximálisan és egész évben alkalmas, akár a Rendezvényházban vagy a Beach bizonyos területein különféle vállalati aktivitások, tréningek lebonyolítására is."