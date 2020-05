Április végén jelent meg a Martech 2020, a marketing technológiai piaci szereplők térképe. A 2019-es verzióhoz képest most 13,6%-kal több marketing technológiai vállalat került a listára, melyen így már 8000 név szerepel. A grafika emellett új, a tartalomhoz jobban illó dizájnt is kapott.

A nyolcezres elemszámot annak ellenére érte el a céglista, hogy 615 vállalat különböző okokból lekerült a tavalyi válogatásból (például azért, mert beolvadtak egy nagyobb versenytársukba, megszűntek, vagy egyszerűen csak nem funkcionálnak többé. Ezzel a 615 vállalattal nem számolva, a 2019-es mennyiséghez képest a vállalatok száma 2020-ra 24%-kal nőtt, ami óriási változást jelent.

A Martech 2020 térképen vannak olyan változások is, melyek a felvásárlások során jöttek létre. Ezek megjelenésének nagy része azonban nem okozott változást a mennyiségi adatokban, mivel a 2019-es térképen szereplő vállalatokat olyan nagyobb cégek vásárolták fel, melyek eddig nem szerepeltek a listán – így ezek esetében csak a tulajdonjog megjelenítése változott.

Mi került a térképre?

A Martech 2020 különböző formátumokban a következő linkeken érhető el:

Slide (retina) - 6,7 MB Marketing Technology Landscape Supergraphic (2020) — 6.7MB slide (retina)

Nagy felbontású JPEG – 57,8MB Marketing Technology Landscape Supergraphic (2020) — 57.8MB nagy felbontású JPEG

Nagy felbontású PDF – 162,5 MB Marketing Technology Landscape Supergraphic (2020) — 162.5MB nagy felbontású PDF

A grafikai munkát és az elsődleges adatok gyűjtését végző Blue Green idén nem a logókat illesztette a dobozokhoz, hanem a dobozokat alakította úgy, hogy a logók a lehető leghatékonyabban tölthessék ki az adott teret. Az új dizájn lehetőséget teremtett arra, hogy a térképen egy összegző leírás is helyet kapjon a különböző területeken tevékenykedő marketing technológiai vállalatok számáról. Ezek növekedése a 2019-es évhez képest a következőképpen alakult:

A reklám kategóriába tartozó elemek száma idén 922, ami 4,1%-os növekedést jelent. A reklám kategórián belül a legnagyobb növekedést produkáló alkategória a print média, mely 35%-os növekedést mutatott. 1936 vállalat foglalkozik tartalom és élménymarketinggel, ami a 2019-es számhoz képest 5,6%-os növekedést jelent, ezen belül a legnagyobb növekedést elérő alkategória pedig a videómarketing 26%-os emelkedéssel. A közösségi marketing kategória 1969 céget olvaszt magába, ami 13,7%-kal több, mint tavaly, kiemelt alkategóriája pedig a párbeszédmarketing és chat-marketing, mely 70%-os emelkedést tudhat magáénak. A kereskedelem és sales 9,0%-ot nőtt, benne a retail proximity és IoT 15%-ot. Az adatokkal foglalkozó cégek száma nőtt a legnagyobbat, itt 25,5 vállalattal többet találunk a listán, mint a korábbi évben. Legerősebb alkategóriáját az állami, engedélyekkel kapcsolatos és biztonsági technológiákkal foglalkozó marketing vállalatok alkotják, melyekből 68%-kal többet számláltak a kutatók idén, mint 2019-ben. A menedzsmenthez köthető marketing technológiai vállalatok száma 15,2%-kal nőtt, míg ezen belül a projekteket és workflowt megkönnyítő technológiákat kínáló cégeké 41%-kal.

Az adatokkal foglalkozó martech vállalatoké messze a leggyorsabban növekvő kategória, 25,5% -kal. Ez nem meglepő, hiszen rengeteg adatunk van, a kihívás pedig ma már nem az, hogy hogyan tároljuk őket, hanem hogy kitaláljuk, hogyan lehet hatékonyan elemezni és felhasználni. Ez sok szoftverinnovációt eredményez mostanában. Érdekes látni azonban, hogy a fizikai világbeli interakciók (nyomtatás, kiskereskedelmi közelség és IOT), az adatkezelés és a magánélet, a video marketing, a társalgási marketing és chat marketing, valamint a projekt- és munkafolyamat-menedzsment vezette a legdinamikusabban növekedő ágazatok csoportját. Fontos megjegyezni azt is, hogy ezek az adatok még azelőttről származnak, hogy a koronavírus járvány kitört márciusban.

Milyen információkat tudhatunk meg a martech piacról a térképek segítségével?

Az első Martech térkép 2011-ben készült és azóta ötvenszeresére nőtt a rajta található vállalatok száma. A szakemberek az utóbbi években gyakran reagáltak a térképre azzal, hogy lassan konszolidálódni fog a piac és a növekedés megáll vagy lassul. Egy másik tábor viszont arra számított, hogy a növekedés folytatódni fog, a piacon idén is nagy lesz az aktivitás. A két kijelentés csak látszólag zárja ki egymást – bár elmondható, hogy a piac már konszolidálódott, a cégek száma még továbbra is nő.

Az ellentmondás feloldása a piac összetételében keresendő. A legjelentősebb vállalatok még a trend elején jöttek létre, általános megoldásokat kínálnak. Őket követi a párszáz „kategóriaelső” vállalat, akik mélyebbre ástak a piaci szegmensekben és olyan szolgáltatásokra specializálódtak, melyek egy adott területet fednek le – de még így is több tíz-, ha nem százmillió dolláros árbevételt produkálnak évente.

Az egyre lapuló görbe végén találhatók a kisebb szakterületek specialistái és a start-upok, akiknek egy része azon igyekszik, hogy átvegye a kategóriavezetők helyét. Sokan vannak bár, akik nem terveznek ehhez fogható nagy váltást, egyszerűen csak jó üzletet szeretnének maguknak. A Martech5000 kutatói megjegyzik, hogy a vállalat értékelése nem azonos az ügyfélértékével. Számos kicsi, martech vállalkozás olyan fájdalmas pontokra kínál gyógyírt, melyekkel a nagy cégek nem foglalkoznak. Olyanok is vannak, akik új - ha néha szűk - növekedési lehetőségeket keresnek, ami talán egy nagyválallat számára nem tűnik izgalmasnak, de az ügyfeleik imádják őket érte. Emiatt sok ilyen kisvállalatnak kevés az ügyfele vagy az általuk biztosított szolgáltatások csak szűk szeletét fedik le az igényeknek, ezért lehetséges, hogy ACV-jük csak néhány száz vagy néhány ezer dollár. Mégis, a felhőszolgáltatásoknak – azaz az extrém olcsó és dinamikusan méretezhető SaaS adattárolási infrastruktúráknak (Amazon, Google, Microsoft) – köszönhetően ma már ezek a kis martech társaságok is képesek jövedelmezőek maradni, együttesen pedig nélkülözhetetlen részét képezik a martech iparnak. Kitöltik a számtalan hiányosságot, amelyet a főbb platformok nem tudnak megtenni - mert a többmilliárd dolláros társaságok számára gazdasági szempontból nem éri meg a millió vagy tízmillió dollár értékű niche lehetőségek létrehozása.

A Chiefmartec azonkívül, hogy létrehozta az új térképet, nyilvánosan hozzáférhetővé tette kereshető adatbázisát is a martech5000.com-on, melyet ráadásul folyamatosan frissítenek. Ez az adatbázis nagy segítséget jelenthet bárkinek, aki a koronavírus által okozott változásokra kíváncsi, vagy éppen csak szeretne kicsit mélyebb betekintést nyerni az információkba, hiszen míg a térkép csak egy pillanatfelvétel, az adatbázisban bármikor láthatóak a friss adatok. Ez azt is jelenti, hogy ha valaki úgy gondolja, egy válallalat hiányzik az adatbázisból, akkor hozzá is adhatja a Martec5000 listához.

A Martech térkép korábbi verziói év szerint a következő linkeken érhetők el: 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 és 2019. A Chiefmartec weboldalán további érdekes információk is olvashatók a piackutatásról angol nyelven.