Ingyenesen elérhető oktatási és szórakoztató tartalmak a Vodafone-tól

Március 16. hétfőtől folyamatosan elérhetők a Vodafone Magyarország ügyfeleket támogató kezdeményezései, amikkel a koronavírus miatt kialakult helyzetben szeretné segíteni lakossági és vállalati ügyfeleit. Az otthon töltött időszakra a mindenki számára elérhető TV csomagok és extra adatkeret mellett a szolgáltató szeretné a tanárok és a diákok életét is kényelmesebbé tenni. Ennek érdekében ingyenesen elérhető tananyagokat biztosít, és a legfontosabb oktatási forrásokat tartalmazó weboldalakat és applikációkat is adathasználat nélkül teszi elérhetővé lakossági ügyfelek számára.

Hétfőtől folyamatosan lesznek elérhetők az ügyfelek számára a Vodafone Magyarország által bevezetett kedvezmények. Az országosan elérhető oktatási anyagokat tartalmazó weboldalak, applikációk használata a tanév végéig nem terheli az adatkeretet a lakossági ügyfelek számára, ezzel a tanárok és diákok otthoni környezetben végzett munkáját szeretné támogatni a szolgáltató.

A fentieken túl szintén adatkeret használata nélkül lesz elérhető a Vodafone Magyarország Alapítvány Vodafone Apptár androidos applikációja, ahol több száz ingyenesen letölthető, tanulást segítő program található. Ezek szűrhetők tantárgy, évfolyam és kompetencia szerint, illetve használható mobiltelefonon és tableten egyaránt.

A Vodafone Magyarország Alapítvány 5 éve működteti a Digitális Iskola Programot, melynek tapasztalatai alapján, a tanárok igényeit követve létrehoztak egy teljes mértékben e-learning alapú, a pedagógusok digitális kompetenciájának fejlesztésére irányuló továbbképzést. Az „IKT eszközök a tanórán” elnevezésű képzés segítő kezet nyújt a digitális átállásban, számos digitális felületet bemutat, használatukat videókkal segíti, valamint a tanórákba való beépíthetőségre is ötleteket ad. Az e-skola képzés nagy segítséget jelenthet a jelenlegi helyzetben a pedagógusok számára a digitális oktatásra való átállásban.

Az oktatás támogatása mellett természetes, hogy egy ilyen helyzetben az emberek több adatkeretet használnak információ szerzésre, kapcsolattartásra, illetve otthoni munkavégzésre. Ezek támogatása érdekében március 17. keddtől a szolgáltató +15GB adatkeretet biztosít minden lakossági és kisvállalati ügyfelének a következő három hónapra 5GB-os ciklusokban. Az extra adatkeretet a My Vodafone applikáción keresztül tudják aktiválni a havidíjas és feltöltőkártyás ügyfelek egyaránt. Az általános ügyintézésre továbbra is a My Vodafone applikációt javasolja a szolgáltató a hatékonysági és biztonsági szempontokat szem előtt tartva a következő időszakban.

Annak érdekében, hogy az otthon töltött időszakot kényelmesebbé tegye a családoknak, az extra mobilnet mellett a Vodafone Magyarország elérhetővé teszi a UPC minden vezetékes előfizetőjénél a Prémium TV és a Filmbox Pro csomagban található tartalmait március 16-tól április 30-ig.