Inspiráló nőket ábrázoló babákkal erősít a Barbie

Fotó: Két ikonikus, inspiráló nőt megformáló babával bővült a Barbie Signature kollekciója. A 20. század mexikói festőművésznőjéről, Frida Kahloról, valamint a NASA történetének egyik legjelentősebb munkatársáról, a matematikus és fizikus Katherine Johnsonról mintázott, limitált darabszámban elérhető Barbie-k már Magyarországon is kaphatóak.

Az idén 60. évfordulóját ünneplő Barbie tovább bővítette híres, inspiráló nőket is mintázó, egyedi babákat kínáló Signature kollekcióját. Az idén megjelenő Frida Kahlo és Katherine Johnson babákkal a márka olyan pozitív női példaképeket állít a fiatal lányok elé, akikre bátorságukért és teljesítményükért is felnézhetnek, ezzel is ösztönözve őket tehetségük kibontakoztatására.