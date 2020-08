Ismét kinyitnak a stadionok a Futball Éjszakáján szeptember 4-én

Országszerte számos helyszínen nyílnak meg ismét a stadionok a Futball Éjszakáján, amelyet szeptember 4-én, pénteken rendeznek meg immár a harmadik alkalommal. A világon egyedülálló kezdeményezéshez NB I-es, NB II-es, NB III-as és megyei bajnokságokban szereplő klubok csatlakoztak, és változatos, színes, izgalmas programokkal várják a szurkolókat. A helyszíneken eltérő a kezdési időpont és a befejezés.

A Futball Éjszakája központi helyszíne ezúttal Sényő lesz, ahol ezúttal is megrendezik a SZÚR-t, vagyis a Színész–Újságíró Rangadót, amely idén ünnepli a 100. évfordulóját. A találkozón pályára léphet a színészeknél többek között Nemcsák Károly, Rudolf Péter, Eperjes Károly, Straub Dezső, Vecsei H. Miklós, Puskás Peti, Balázs Pali, míg az Újságíróknál Szalóczy Pál, Várkonyi Sándor, Azurák Csaba, Mohay Bence.

A csapatok különleges programokkal készülnek az idei Futball Éjszakáján is, az MTK-nál stadiontúrán-, e-sport-, Foot Darts-versenyen, élő focis társasjátékon is részt vehetnek az érdeklődők, az ETO FC Győrnél kispályás utánpótlástornát rendeznek, de lesz stadiontúra, történelemóra, valamint megmérkőzik egymással az ETO öregfiúkcsapata és a Szurkolók csapat, sőt lesz Közélet–Művészválogatott gálamérkőzés és ETO Akadémia–Gyirmót FC Győr II felkészülési mérkőzés, a szurkolók pedig összemérhetik a tudásukat a játékosokkal teqballban.

Szegeden 11-es rúgó verseny és stadiontúra is lesz, valamint Unokák–Nagypapák kispályás verseny, amelyet a Szeged-Csanád Grosics Akadémia B–Kiskundorozsma mérkőzés követ. Zárásként pedig gálamérkőzést rendeznek, amelyen a Papválogatott és a Médiaválogatott csap össze. A III. Kerületnél szurkolói ankétot és stadiontúrát is tartanak, de az érdeklődők 11-es rúgó versenyen, buborékfociban, teqballban is kipróbálhatják magukat, valamint testközelből tapasztalhatják meg, milyen Coerver-módszer.

A szurkolók sok helyszínen a stadionok kulisszái mögé is betekinthetnek, megnézhetőek lesznek az öltözők, a rehabilitációs helyiség, a fitneszterem vagy akár a VIP-szektor. A futballszeretők sportfoglalkozásokon vehetnek részt, így kortól függetlenül lehetőségük nyílik arra, hogy különböző képzéseken (kapusedzés, technikai képzés, szabadrúgás gyakorlás) vagy bemutató edzéseken éljék át az élsportolók mindennapi feladatait.

Esetenként a drukkerek összemérhetik tudásukat dekázásban, fejelgetésben, X-box-, teqball- vagy tengó-parti keretében a profi játékosokkal. Bizonyos helyszíneken utánpótlástornákat és/vagy felnőtt kispályás kupákat is terveznek a klubok, s több helyszínen is villanyfényes gálamérkőzéssel zárul a program.

Az idei évben sok nehézséggel kellett szembenézni egész világon végigsöprő koronavírus miatt, szerencsére Magyarországon jelenleg kedvező a helyzet. A Futball Éjszakája szervezőbizottsága a Magyar Labdarúgó-szövetséggel folyamatosan tartja a kapcsolatot, így a szeptember 4-i eseményig is lehetnek még szigorítások, amelyek befolyásolhatják a rendezvényt.

A "Futball Éjszakája" programjai részben előzetes regisztrációhoz kötöttek, amit az érdeklődők a www.futballejszakaja.hu oldalon tehetnek meg, a többi program korlátozás nélkül látogatható. A rendezvény belépődíja gyermekek számára 100, míg a felnőttek részére 500 forint. A karszalag az első kiválasztott stadionnál váltható meg, s az ott átvett karpereccel az összes helyszín meglátogatható. A sportfelszerelésről a látogatóknak maguknak kell gondoskodniuk.