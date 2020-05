Bruce Willis az energiaital mellett HELL ENERGY Coffee-t is iszik a HELL új filmjében, sőt egy csinos nő is feltűnik mellette. A hollywoodi sztárral New Yorkban forgatott reklám mától látható a televíziós csatornákon és a közösségi médiában.

A HELL ENERGY másodszor forgatott Bruce Willis-szel, aki újabb két évre lesz a márka arca. A márka a világ legszebb nőjének választott Zuleyka Riverát is leszerződtette, aki minden idők legnézettebb – 6,7 milliárdos megtekintésű – videoklipjében, a Despacito-ban is főszerepet játszott.

A kampány nem csupán a HELL energiaitalát, de a HELL nemzetközi piacain idén induló új tejeskávéját, a HELL ENERGY COFFEE-t is népszerűsíti. A filmet két helyszínen, a new yorki utcákon és egy 52. emeleti luxusapartmanban forgatták. A munka ezúttal is egy amerikai produkciós cég bevonásával zajlott.

– mondta el a forgatásról Pantl Péter, a HELL ENERGY nemzetközi kommunikációs- és marketingigazgatója.

A Bruce Willis nevével fémjelzett kampány május közepétől indul világszerte. A reklámfilm ezen a linken tekinthető meg.

Az új kampány kreatív ötlete házon belül született, a HELL ENERGY kommunikációs és marketing csapata dolgozta ki a storyline-t is, és már csak a megvalósításhoz fordultak külső szakemberekhez.

A két évvel ezelőtti első Bruce Willis-szel készült reklámfilmhez hasonlóan az új spotot is az amerikai Sinema Films készítette, Kegye Barnabás kreatívigazgató közreműködésével.

A stáb

• rendező: Jeremy Charbit

• operatőr: Magdalena Gorka

• smink: Aina Lee

• fotó: Chris Knight

• stand-in: Eric Buarque

• stylist: Lori Stilson, Bruce Willis személyi stylist-ja

• executive producer: Noel Maimu

• creative director: Kegye Barnabás

Bruce Willis és Zuleyka közös filmjével és fotóival Magyarországon május közepétől TV spotokban, Facebook, Instagram, YouTube hirdetésekben, később óriásplakátokon, citylightokon, járműreklámokon és a termékeket árusító hiper- és szupermarketekben lehet majd találkozni, továbbá a kampányt influencer- és pr-aktivitások is kiegészítik.

A HELL ENERGY május közepén induló nemzetközi kampánya 50 országra terjed ki.