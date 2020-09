Jägermeister Brass Band: a márka-zenekar

„A Jägermeisternél márkaként az a küldetésünk, hogy elhozzuk az embereknek életük legjobb estéit, bulijait. Ezért kiemelten fontos számunka az élmény marketing, amikor a fogyasztóink személyes élményeken keresztül találkozhatnak a márkánkkal és persze a termékünkkel. Sok ilyen aktivitásunk volt a múltban is , és most úgy döntöttünk, hogy a német Jägermeister példája alapján, de más utat választva, a most alakuló zenei programunkon belül létrehozzuk a Jägermeister Brass Bandet. A zenekarunk alapvetően a modern Brass Bandekhez (mint például a Lucky Chops) hasonló repertoárt fog játszani: népszerű pop, rock és elektronikus zenei számokat újra gondolva, fúvós hangszerekre és dobra. Rövid, nagyon pörgős, szórakoztató fellépésekkel készülünk, amelyek garantáltan beindítják az estét" – összegezte a zenekar alakulásának hátterét Becs József, a Jägermeister márkamenedzsere.

A 2019-ben lett meghirdetett felhívásra az ország minden sarkából jelentkeztek tehetséges fiatal zenészek. A háromtagú zsűri egy személyes meghallgatás keretében kiválasztotta a huszonkét legjobbat: 3 dobost; 3 bariton szaxofonost; 3 alt szaxofonost; 3 tenor szaxofonost; 3 harsonást; 4 tubást és 3 trombitást. Ők voltak a finalisták, végül az interaktív közönségszavazatok döntötték el, hogy kik kerültek be a zenekarba. Közel 10ezren! voksoltak, a végeredmény pedig egy izgalmas, igazi karakterekből álló csapat lett, akik bármit eljátszanak, nem ijednek meg a kihívásoktól.

A Jägermeister Brass Band tagjai: Erdei Sára tenorszaxofonos; Varga Nóri harsonás; Baraciusz Nikosz tubás; Bille Gergő és Szelevényi Vito trombitások; Ördög Krisztián baritonszaxofonos; Gyebróczki Máté és Szabó Sipos Ágoston dobosok; Havlik Márton altszaxofonos.

És hogy melyek a hosszútávú tervek az újonnan alakult zenekarral? – „Nagyon nehéz egy party-zenekarnál hosszú távú tervekről beszélni a jelenlegi helyzetben. A lehetőségeinkhez mérten, szeretnénk minél több releváns helyszínen fellépni a zenekarral. Szeretnénk, ha egy összeszokott, a márka lendületét magában hordozó csapat minőségi zenéjével tudnánk a fiatalokat szórakoztatni, eleinte kisebb rendezvényeken, a jövőben pedig fesztiválokon is! Az álmunk, hogy a jövőben akár önálló, teljesen a zenekarra írt számokkal tudjunk megtölteni egy albumot és valójában az emberek legjobb estéit hozhassuk el, aminek csúcspontja egy Jägermeister Brass Band produkció" – fogalmazott László Dávid, a Jägermeister promóciós managere.