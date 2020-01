Január 11-től elérhető a Szerencsejáték Zrt. legújabb sorsjegye

A négylevelű lóheréket és fekete macskákat ábrázoló játékkal akár a 25 millió forintos főnyereményt is hazaviheti egy szerencsés.

Magyarországon a sorsjegyek nagy népszerűségnek örvendnek a játékosok körében, hiszen az ötöslottó után ezt a játéktípust vásárolják legszívesebben. Éppen ezért a Szerencsejáték Zrt. új termékekkel bővíti portfólióját.

A lottótársaság újonnan kibocsátott, Szerencse vagy Mázli elnevezésű sorsjegye 500 forintba kerül, és akár 25 millió forintot is nyerhetnek vele a játékosok. A sorsjegyen két játék található, egy szimbólumkereső, illetve egy bónuszjáték.

A szimbólumkereső játékban a felső játékmező lekaparásával szimbólumok válnak láthatóvá, amelyeket az alatta található öt sorban kell megtalálni. Nyertes az a sorsjegy, amelyen a játékos egy sorban az összes szimbólumot be tudja jelölni, vagy ha egyetlen egyet sem. Mint írják, akkor se csüggedjünk, ha egy sorban nincs a felső játékmezővel egyező szimbólum, hiszen a többi sorsjeggyel ellentétben ez azt jelenti, hogy továbbra is van esélyünk nyerni. A szerencseszimbólumokat ábrázoló sorok után pedig egy bónuszjátékot is találunk, amellyel akkor ér el nyereményt a játékos, ha a fedőréteg a 7-es számot rejti.