Jó ember-díj: A beteg embertársain segítő Balogh Enikő az idei kitüntetett

A díjat és azzal együtt Judit Hagner Németországban élő magyar szobrász, simogató emberi kezet mintázó alkotását a Debreceni Egyetem idén lediplomázott orvostanhallgatója azzal érdemelte ki, hogy számos különféle módon segítette beteg embertársai gyógyulását, gyógyítását.

Balogh Enikő leukémiás gyerekeknek rendszeresen színházlátogatásokat, jelmezes kórházlátogatásokat szervez, de karácsonykor a Vígszínház színészeivel közösen a rászorulók megsegítéséért licitet is indított, s előfordult, hogy szponzor segítségével elektromos kisautót ajándékozott a győri gyermekosztály részére. Futással is gyűjtött adományokat alapítványoknak, de megesett az is, hogy levágott hajából paróka készült egy leukémiás kislány részére.

A Jó ember-díjat tizenötödik alkalommal ítélte oda az MTI 2003-ban, hosszan tartó súlyos betegség után elhunyt baranyai szerkesztőségvezetőjének emlékére, egyben a Káplár László által képviselt értékrend megőrzésére létrejött alapítvány - írja az MTI.