Kampányfilm készült a hidzsábos bokszolónő történetéből

A Nike „You never just do it for yourself” kampányának második videója a női sportolók előtt utat törő, hidzsábban bokszoló német Zeina Nassar erőteljes történetét mutatja be.

A Nike Sonne című filmje egy univerzális történet a nők sportszeretetéről, és a küzdelemről azért, hogy egyenlő alapokról indulhassanak, függetlenül attól, hogy kik ők és honnan jöttek.