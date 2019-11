A „You never just do it for yourself″ üzenetre építő videó arra hívja fel a figyelmet, hogy a hősként tisztelt sportolók nem csak magukért, hanem a társadalom egészéért küzdenek.

A rövidfilm bemutatja a sport hihetetlen erejét, és inspirálja a sportolókat, hogy a medálokon és trófeákon túl is a társadalom hőseivé váljanak.