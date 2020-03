Karanténban reklámoz a Borsodi

#Maradjotthon – A Borsodi Sörgyár, a hazai piac első teljesen home-office-ban, telefonokkal leforgatott reklámjában buzdítja otthonmaradásra fogyasztóit TV-ben és online egyaránt.

Felhívva a figyelmet arra, hogy a helyzethez alkalmazkodva is meg lehet élni és osztani egymással a mindennapi örömöket, a Borsodi otthonmaradós reklámot forgatott. A kis film rámutat, hogy lehet mesélni és sörözni mobilon keresztül is, és így az otthon maradás nem kell, hogy bezártságot is jelentsen.