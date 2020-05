Kedvezményekkel és ingyenes időszakkal segíti a Telenor a vállalkozások visszatérését

A Telenor a karanténidőszak kezdete óta aktív közreműködője a cégek megváltozott körülményekhez való alkalmazkodásnak - írják közleményükben. A mobilszolgáltató azt tapasztalja, hogy míg a mikrovállalkozástól a nagyvállalatig terjedő skálán eltérő a szervezetek digitális érettsége és beruházási hajlandósága, az online kapcsolattartás és kollaboráció jelentősége minden vállalati szegmensben jelentősen felértékelődött. Mérettől függetlenül szinte minden vállalatról elmondható, hogy bár hirtelen változtak meg működési körülményeik, acél a hosszú távon is alkalmazható megoldások bevezetése. A kisebb vállalkozások kezdetben előnyben részesítették az ingyenes alkalmazásokat, ezzel vállalva a sokszor zavaró hirdetésekkel és minőségingadozással járó kompromisszumot, azonban a karanténidőszak első tapasztalatai segítettek pontosítani a céges felhasználói igényeket.

Mostanra minden szegmensben kialakult az igény a kiváló minőségre és megbízható szolgáltatásokra. Ezt a szándékot támogatja a Telenor most induló, meglévő és új üzleti előfizetők számára is elérhető Otthonline csomagja, amelynek központi eleme a routerrel bárhol bevethető, Hipernet alapú nagyképernyős internet-hozzáférés, ami korlátlan böngészést és e-mailezést, csomagtól függően 100 GB-tól 500 GB-ig terjedő belföldi adatkeretet, valamint az első 6 hónapban 50% havidíjkedvezményt biztosít. Az Otthonline-hoz díjmentesen választható kisebb vagy nagyobb kapacitású mobil Wi-Fi router, illetve – szintén díjmentesen – kiegészíthető Wi-Fi jelerősítő repeaterrel is. Az aktuális helyzethez való alkalmazkodást segíti, hogy a mobilinternetnek köszönhetően a szolgáltatás belföldön bárhol – akár rendszeresen változó helyszínen, irodában, otthon vagy az irodává alakított nyaralóban is – üzemeltethető, helyhezkötöttség nélkül használható.

Az Otthonline-ban további kiegészítőként választható a hűségidő nélkül elérhető Office 365: professzionális e-mail- és naptárkörnyezet, valamint a Teams asztali alkalmazás, ami kiválóan alkalmas akár 300 fős videókonferenciák megvalósítására, profi filekezelésre és online kollaborációra is, illetve elérhető a Word, Excel és Power Point böngészős verziója. Az Otthonline csomaggal az eszközök – laptop és okostelefon – biztonságáról az választható F-Secure IT-biztonsági szolgáltatással gondoskodhatnak a vállalkozások, amely az első 6 hónapban hűségidő nélkül, díjmentesen igényelhető.

A Telenor a szolgáltatások magas színvonala mellett az aktuális gazdasági környezetet is szem előtt tartotta az Otthonline megtervezésekor. Az ajánlat alapját képező nagyképernyős nethozzáférés minden csomagban belföldön korlátlan böngészést és e-mailezést kínál, választástól függően havi 100-500 GB belföldi adatforgalmat, 2 év hűségvállalás esetén nettó 6500-12500 forintért, amelyre az első 6 hónapban 50% kedvezményt biztosít a Telenor. A hűségidő nélkül választható Office 365 alkalmazások havi nettó 1340 forintért érhetők el, míg az F-Secure IT-biztonsági megoldás az első hat hónapban díjmentes, ezután havi nettó 590 Ft-ba kerül. Az Otthonline elérhető meglévő és új Telenor üzleti előfizetők számára is.