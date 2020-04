Keresik Michelisz Norbert utódját

A Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (NÚSZ Zrt.) felelős állami vállalatként minden olyan elképzelést támogat, amely hozzájárulhat a koronavírus-járvány terjedésének lassításához. Ilyen a #maradjotthon kezdeményezés is, amely arra buzdítja az embereket, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben ne mozduljanak ki otthonról, csak ha feltétlenül szükséges. E cél elérését segítheti a Hungaroring E-sport Bajnokság, amely az otthoni idő minőségi eltöltésére kínál lehetőséget. Segítségével az autózás és az autósport szerelmesei a valódi volánt most virtuálisra cserélhetik, és úgy élhetik át a vezetés és a versenyzés élményét, hogy közben a környezetet sem terhelik. A NÚSZ Zrt. ezért arra bátorít mindenkit, méresse meg magát a szimulátoros versenysorozatban. Az e-bajnokság – amellett, hogy tehetségkutató, mellyel a szervezők Michelisz Norbert utódját keresik – jótékony célokat is szolgál egyúttal - írják.

Az induló virtuális csapatok között lesz a NÚSZ Zrt. csapata is, saját autóval. A futamokon minden induló a M1RA versenyautójának virtuális változatát vezetheti. A NÚSZ Zrt. is szeretne hozzájárulni a bajnokság sikeréhez, a legtehetségesebb versenyzőt – aki a virtuális volánt majd valódira cseréli – autópálya-matricával támogatja. A társaság – az OTP Mobil Kft.-vel kötött stratégiai partnerségnek köszönhetően – a verseny kapcsán szorosan együttműködik a szervezőkkel a túraautó világkupagyőztes Michelisz Norbert vezette M1RA csapattal és a Hungaroring Sport Zrt.-vel - teszik hozzá.

A megmérettetés április 13-án indul és június 25-ig tart, összesen öt fordulóból és az azokat megelőző előselejtezőkből áll. A bajnokság a RaceRoom nevű programban zajlik.

További információk a bajnokságról és a versenynaptárról a M1RA oldalán találhatók.