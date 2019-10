Ki fogja vezetni a céget?

Ezeket a kérdéseket többszázezer cégtulajdonosnak, aki egyben az ügyvezetője, első számú aláírója, döntnöke is a cégének, fel kellene tennie, s sürgősen válaszolni is kellene rájuk. Mert különben az öröklési törvények, és a nagyon hézagos szabályozások veszik át az uralmat.

Biztosan sokan vannak, akiknek sok újdonságot és azonnali felismerést, rögtöni cselekvést hoznak a Cégöröklés című Piac & Profit konferencián október 30-án elhangzó előadások. Például: ha csak egy személy aláírási jogú, és váratlanul meghal, megáll a cég. Kell, hogy legyen a fiókban mindig egy meghatalmazott, aki ilyen esetekben biztosítja a cég működését. A konferencia előadói arra fognak buzdítani, hogy lépjünk még ma, hogy biztosan úgy történjen minden a jövőben, ahogyan szeretnénk! Nem is hinnénk, hogy már most, a társasági szerződéseinkben is mennyi mindent meghatározhatunk másként, az öröklés általános jogi szabályozásán kívül. Számoljunk az öröklést, a vagyon biztonságba helyezését, a család érdekeinek figyelembe vételét segítő jogi és pénzügyi, adózási lehetőségekkel is - írják.

A jó és időben meghozott döntésekhez segíti hozzá a cégtulajdonosokat a BKIK – Piac & Profit Cégöröklés című konferenciája, amely Budapesten, a BKIK-Székházában lesz, október 30-án.