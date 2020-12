Kibővül az MFB Krízis Hitel

Kibővíti az MFB Krízis Hitel programot a Magyar Fejlesztési Bank – az állami pénzintézet hitelközvetítő partnerei az eddiginél is szélesebb körben fogadhatnak be kölcsönkérelmeket. Az MFB Krízis Hitel Pluszban emelkedik a felvehető összeg maximuma, ingatlanfinanszírozásnál pedig a futamidő akár 15 év is lehet.

A vállalkozások visszajelzései alapján, gazdaságélénkítő csomagja részeként indítja el új hiteltermék-változatát az MFB Csoport: az MFB Krízis Hitel Plusz december 7-től igényelhető. A maximálisan elérhető hitelösszeg 300 millió forintra nő, ingatlanfinanszírozáskor pedig kérhető lesz hosszabb, legfeljebb 15 éves futamidő is. A program megújításával és kiszélesítésével kívánja szolgálni a Magyar Fejlesztési Bank azt a kezdeti célját, hogy egyetlen magyar vállalkozás se maradjon segítség nélkül. A maximum évi 2,5 százalékos fix ügyleti kamattal elérhető, rendkívül kedvező hitel továbbra is felhasználható

általános beruházási célokra,

hitel- vagy akár pénzügyi lízing kiváltására, de

likviditás- és forgóeszköz-finanszírozásra is.

Az állami pénzintézeti csoport áprilisban indította el 1500 milliárd forintos gazdaságélénkítő csomagját, amelyben az induló cégektől a legnagyobb vállalkozásokig minden gazdasági szereplő megtalálhatja a számára megfelelő finanszírozási formát. Az MFB Krízis Hitel létrehozásának célja az volt, hogy azokat a vállalkozásokat is átsegítsék a nehézségeken, amelyek más forrásból nem tudják megoldani a járványhelyzet miatt kialakult likviditási problémáikat. A Magyar Fejlesztési Bank a vele szerződésben álló pénzügyi vállalkozásokon keresztül kínálja továbbra is a kölcsönt, amely 1 millió forinttól felvehető.

Az MFB elkötelezetten dolgozik a világjárvány okozta gazdasági válság hatásainak enyhítésén és a vállalkozások lehetőségeinek bővítésén. Pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó vállalatcsoportjával folyamatosan szélesíti a hitel-, tőke- és garancia termékekre épülő gazdaságélénkítő csomagját, melynek kiemelt információi az Összetartók.hu oldalon olvashatók. Az egyes hitelprogramokról bővebb információ az MFB weboldalán, míg a vállalkozásoknak szóló garancia- és tőkeprogramokról a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. és a Hiventures Zrt. oldalain olvasható.