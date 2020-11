Az M2 Gyerekcsatorna októberben indult nemzetközi Veled vagyunk! kampányában az iskolai bántalmazásra és kiközösítésre hívja fel a gyerekek figyelmét.

Orsovai Reni énekli a Veled vagyunk! nemzetközi kampány magyar dalát.

A kampány során minden résztvevő országban elkészül ugyanannak a dalnak az egyedi, saját nyelvre lefordított változata, amelyhez egy videóklip is társul az ország fiataljainak bevonásával. A magyar változatot A Dal 2020 győztes duettjének női tagja, Orsovai Reni énekli:

„Nagyon örültem a felkérésnek, fontosnak tartom, hogy gondolkodjunk el azon, amiről ez a kampány szól, az iskolai kirekesztésről és bántalmazásról. Hozzám azért is közel áll ez a téma, mert

Székesfehérváron tanítok egy gimnáziumban és nagyon nem szeretem, mikor egymást piszkálják a diákok. Nekem az a hitvallásom, hogy mindenki más és mindenkit úgy kell szeretni, amilyen. Sokkal jobbat teszünk azzal és nagyobb örömet is tud okozni – magunknak is és a másiknak is-, ha valakit megdicsérünk, mintha bántunk” – fejtette ki Orsovai Reni, aki azt is hozzátette, hogy

„Általános iskolásként szerepeltem gyerekdarabban és emlékeszem, hogy többször cukkoltak azzal, hogy ”biztos most is színészkedsz, nem csak a színházban”.

Reni nem csak előadója a dalnak, hanem a magyar változat szövegének elkészítésében is részt vett:

„A dal nyers fordítását dolgoztam át. Új volt számomra ez a feladat, hiszen úgy még nem írtam szöveget, hogy megvolt a téma és a kulcsszavak, amelyeknek szerepelni kell a szövegben. Izgalmas kihívás volt. Remélem, tetszik majd a közönségnek.”

A dalhoz egy videóklip is készült, amelyben az M2 Gyerekcsatorna felhívására érkezett, egy megadott mozdulatról készített otthoni videók is szerepelnek majd.