Kiegyensúlyozottabbnak érzik magukat a diákok a digitális oktatástól

„Sokkal jobban be lehet osztani az időt, mindenki személyre szabhatja a napirendjét, ez, ha jól van kivitelezve, akkor javíthatja a tanulás minőségét. Több idő van magunkra, a családra, a hobbikra. Felelősségteljesebb lett a tanulás, most már nem csak ’követjük a birkanyájat’, meg kell terveznünk, mikor, mit, mennyit, hogyan csinálunk meg. Ez fejleszti a gondolkodást, a problémamegoldást, a tervezőképességet. Összességében nekem nagyon tetszik ez a digitális oktatás, bár a szociális élet hiányát még én is megérzem” - idézte Steigervald Krisztián az egyik véleményt.

„Számomra kifejezetten örömteli, hogy arra a kérdésre, hogy mi a jó a digitális oktatásban, szinte minden második megkérdezett diák önmagával kapcsolatos pozitívumot tudott mondani” -folytatta a kutatás eredményeinek ismertetésével a szakértő.

Leginkább olyan válaszok érkeztek a fenti kérdésre, hogy több időt tudnak fordítani a saját életükre, családtagjaikra, hobbira. Ezek mellett pedig azt is kiemelték a tanulók, hogy nagyon jó megtapasztalni, milyen érzés magántanulónak lenni.

Fontos hangsúlyozni azt is, hogy szinte minden harmadik diák nagyon hálás az oktatóinak jelen helyzetben: legtöbben a pedagógusok kreatív megoldásait, lelkes és segítőkész hozzáállását említették.

A gyerekek mintegy 4%-a szerint minden, másik 4%-a szerint viszont semmi nem jó a digitális oktatásban. Ugyanakkor 16% az új típusú tanulási lehetőségekben találta meg az előnyöket.

„A megkérdezettek 16%-a szerint azért jó a digitális oktatás, mert mindenki saját magának oszthatja be az idejét, nem zavarják a tanulás menetét a többiek és akár az udvarról is be lehet kapcsolódni az órára” – mondta.

A válaszok jelentős része a megváltozott körülményekre tud a leginkább reflektálni, így a legtöbben annak örülnek leginkább, hogy nem kell korán kelni. Ez érinti azt is, hogy sokkal kevesebb a reggeli stressz, de azt is, hogy hogy kipihentebbek, kiegyensúlyozottabbak a gyerekek a tanórákon. Jól látszik, hogy majdnem ugyanennyien azért örülnek, mert saját tempójukban haladhatnak.

„Tetszik az benne, hogy jobban ki tudom pihenni magam, mert amikor iskolába mentem, sokszor voltam fáradt. És nem az órarend alapján kell dolgoznom, így később is el tudom kezdeni a feladatok megoldását és közben tudok kicsit többet pihenni, mint az iskolában” – vélekedik egy másik diák.

Természetesen nem csak pozitívumot, hanem nehézséget is okozott az átállás. Többen emelték ki, hogy a tanárok élőben azért többet tudnak segíteni egyéni problémákon, mint digitálisan. Ugyanakkor úgy tűnik, a kezdeti nehézségekre sikerült megoldásokat találni.

„A válaszokból úgy tűnik, a pedagógus társadalom jelentős része nem csak kénytelen-kelletlen átállt az új rendszerre, hanem nagyon sok erőforrást, kreativitást fektetett bele, hogy valóban kiváló segítsége tudjon lenni a gyerekeknek. És bár a gyerekeknek hiányoznak az osztálytársaik, úgy tűnik, a diákok nagy része türelemmel és alázattal áll az új helyzethez” - hangsúlyozta a szakértő.