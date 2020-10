Kiemelt szerepben a hazai borászatok az Auchan borhetek alatt

Október 21-ig tart az Auchan Borhetek, ami alatt számos kiváló hazai és külföldi borból válogathatnak az áruházlánc vásárlói. A kínálatban az összes nagy magyar borvidék, valamint több külföldi borászat termékei megtalálhatók. A közkedvelt típusokon kívül most 84 teljesen új bor is bekerült az üzletekbe. A választékban a könnyű, illatos, már idei szüretelésű boroktól kezdve, a tölgyfahordós érlelésű vörösborokon át, egészen a díjnyertes tokaji aszúkig minden szerepel, hogy mindenki találhasson köztük kedvére valót. A kiváló minőségre garancia, hogy a Világgazdaság Top 100 magyar bor listájáról 56 tétel megtalálható az Auchan polcain is. A toplistán egyébként Dr. Fiáth Attila nemzetközi borakadémikus ötlete alapján idén is olyan borok szerepelnek, amelyek széles körben elérhetők.

Nem csupán a már megszokott kínálat várja azonban a vásárlókat, az Auchan ugyanis felelős vállalatként kötelességének érezte, hogy segítse azokat a borászatokat, akik kimagasló termelői munkát végeznek, de a járványhelyzet miatt nehéz helyzetbe kerültek. A kínálatba már az idei szüretelésű újborok is bekerültek, de egyedi champagne-kínálatból és a VinCE Magazin szakértőivel megkóstoltatott, kiváló nemzetközi felhozatalból sincs hiány.

Még egy jó hír a borkedvelőknek, az Auchan az egyre nagyobb népszerűségnek örvendő matricaakcióját kiterjesztette a Borhetekre is, így október 21-ig kedvező áron és nagyon sokszínű kínálatból lehet az ízlésünknek megfelelő prémium borokhoz jutni.