Kihirdették a Mellrák Elleni Küzdelem Hősei pályázat nyerteseit

Az emlődaganat ma már szerencsére nem kell, hogy végzetes legyen, de ehhez az szükséges, hogy időben felismerjék. A gyógyulási folyamat ugyanakkor nem könnyű, az érintetteknek hatalmas harcot kell megvívniuk. A mellrák elleni küzdelemben rengeteg erőt ad a betegeknek a közvetlen környezetük támogatása. Szerencsére sok olyan köztünk élő jótevő létezik, akik munkájukkal a mellrákban érintett nőket. Az AVON immár második alkalommal kereste ezeket az önzetlen jótevőket a Mellrák Elleni Küzdelem Hősei pályázatán. A „hősök” közül kettőt az öt főből álló szakmai zsűri, egyet pedig a közönség szavazatai alapján választottak ki. A díjazottak mindegyike 1-1 millió forintos támogatásban részesül, amelyet a mellrák elleni küzdelemmel összefüggő projektjeikre fordíthatnak.

„Csupa erős és bátor nőt ismerhettünk meg idén is a pályázaton. Zsűritársaimmal nem volt egyszerű dolgunk, hogy a beérkezett pályázatok közül kiválasszuk a két nyertest, de a közönségszavazás is izgalmasan alakult, mert összesen 41 ezer szavazat érkezett a hős jelöltjeinkre. Bízunk benne, hogy a nyerteseink a támogatásunknak köszönhetően közelebb kerülnek céljaik megvalósításához és még több nő számára tudnak érdemi segítséget nyújtani. Hiszünk abban, hogy összefogással tudunk tenni az emlődaganatban érintett nők testi és lelki gyógyulásáért és azért, hogy ne veszítsünk el több nőt ebben a betegségben” – nyilatkozta a Mellrák Elleni Küzdelem pályázat díjátadóján Kósa Anita, az AVON Magyarország szóvivője.

A Mellrák Elleni Küzdelem Hősei pályázat idei három nyertese:

• Bodnár Erika maga is legyőzte a mellrákot és a betegségét követően kezdte el önkéntes munkáját a Mellrákinfó Egyesület Borsodi csoportjában, aminek most már a vezetője. Az ő nevéhez kapcsolódik a Pink Gasztrokampány különleges kezdeményezés, amely keretén belül vendéglátóhelyeket kértek fel arra, hogy vegyenek fel rózsaszín ételeket a kínálatukba. Azon kívül, hogy ezáltal rengeteg embert tudtak megszólítani és felhívni a figyelmüket a mellrák veszélyeire, a rózsaszín ételek megvásárlásával a vendégek támogathatták az Egyesület munkáját is. „Ez a győzelem nem csak engem illet meg, hanem az egész csapatot és a családomat is, akik mindig mellettem állnak és segítenek megvalósítani az ötleteimet. A támogatást a már megvalósult és a jövőbeli projektjeink kommunikációjára fogjuk fordítani” – mondta el Bodnár Erika a díj átvételekor.

• Désfalvi Judit klinikai pszichológusa mellrákban érintett nők kezelésével is foglalkozik. Létrehozta a Pink Bolero Klubot, ahol az emlődaganatban érintett hölgyek lelki támogatásban részesülnek. Folyamatosan képzi magát, és nemcsak gyakorló pszichológusként, hanem kutatóként is hozzájárul a mellrák elleni küzdelem sikerességéhez. Ezen kívül szerkesztője volt a Gyógyulásom könyve című ingyenesen elérhető kiadványnak, ami érthetően foglalja össze a rákos megbetegedésekkel kapcsolatos legfőbb információkat. „Rendkívül megható, hogy összesen heten jelöltek a pályázatra. A támogatást az Egyesület tematikus programjaira, az emlődaganatos nők további edukációjára és az Egyesület csoportfoglalkozásira szakértők – például mammográfus, művészek, akik példaképek a gyógyulásban – meghívására fordítom majd. A legnagyobb erőt a mosoly adja, amikor bejön egy beteg összetörve és a közös munkának köszönhetően ismét elkezd bízni magában” – mondta el Désfalvi Judit a díjátadón.

• Hargitai Márta szintén emlőrák-túlélő, aki a betegség legyőzését követően létrehozta a Mell-véd Közösség az Emlődaganatosokért csoportot a Facebookon, és elindította a „Díszítsük fel az onkológiák falát” akciót. „Fantasztikus érzés, hogy részese lehettem a pályázatnak. Amíg nem voltam daganatos beteg, nem foglalkoztam a mellrákkal. Mint túlélő, látom, hogy mennyire fontos, hogy beszéljünk a betegségről, az érintetteknek támogatást nyújtsunk. Szétforgácsolva erőtlenek vagyunk, hiszem, hogy együtt sokkal több mindent érhetünk el. Ezért is szeretnék létrehozni egy honlapot a támogatás összegéből, ahol hasznos információkat lehet majd megtalálni a kockázat csökkentésről, a betegségről, rehabilitációnkról, gyógyulásunkról, valamint összekapcsolnám az összes daganatos megbetegedéssel foglalkozó civilszervezetet. Terveim között szerepel egy tájékoztató kiadvány létrehozása az érintettek és hozzátartozóik számára” – nyilatkozta a jövőbeli terveiről Hargitai Márta.