Kihirdették az Év Webshopja 2020 verseny győzteseit

Idén negyedik alkalommal hirdették meg a hazai webáruházak szakmai versenyét, majd októberben átadták az év legjobb webshopjának járó díjakat. A verseny megálmodója a Complexpress. Míg az első évben 67 nevezőből választotta ki a legjobbakat a zsűri, idén már közel 500-an indultak.

„A közel 500 jelentkezőből végül 454 érvényes nevező webshopját értékelte a zsűri – mondta Rácz Péter, a Complexpress ügyvezető igazgatója, aki hozzátette: – A vállalkozások közül ki kellett zárni azokat, akik bizonyos feltételeknek nem tettek eleget. Az értékelés három lépcsőben zajlott. Az első lépcsőben kizártuk azokat, akik a versenyszabályzatnak nem feleltek meg. Például nem indulhatott olyan áruház, akivel akár személyes, akár üzleti kapcsolatban áll a Complexpress, vagy amelyik nem rendelkezik magyar telephellyel.”

A második lépcsőben szempont volt, hogy a webshop a szakmai előírásoknak és a mai kor legalapvetőbb technikai elvárásainak mennyire felel meg. Ha például nincs ÁSZF vagy adatvédelmi szabályzat, hiányzik a kártyás fizetési lehetőség, vagy nincs lehetőség banki előreutalással való fizetésre, az bizonytalanságot kelt, illetve megnehezíti a vásárló dolgát. Ugyanígy kizárták azt, akinek nem volt megfelelő biztonsági szabályzata, nem rendelkezett SSL tanúsítvánnyal. A harmadik lépcsőben a zsűri további szakmai szempontok alapján nézte meg a webáruházakat, és ezek közül 25-öt juttatott be a döntőbe.

„Szükség volt egy speciális algoritmusra, hogy egy megfelelő, objektív értékítélet szülessen meg. Egy teljesen egyedi algoritmusra, amit senki sem ismer. Ez futott a háttérben, mintegy az online pontozórendszer részeként – magyarázta Rácz Péter, a Complexpress ügyvezető igazgatója –, ezt külön a erre a versenyre fejlesztettük.”

A döntőbe végül 25 webáruház jutott be.

„Ma már nem elég a pontos termékleírás, szükséges az izgalmas tartalom is. Számít a UX (user experience), a vásárlói élmény; a UI (user interface), az az elektronikus grafikai felület, amelyen a látogató az áruházzal tud kommunikálni, és persze a jó SEO (keresőmarketing) beállítások” – árulta el Rácz Péter.

2020-ban az ID Design nevű (iddesign.hu), bútorokat és lakáskiegészítőket kínáló webshop tulajdonosa vehette át az Év Webshopja 2020 díjat a budapesti Sofitel Hotelben.

„2011-ben léptünk a piacra online felülettel is, majd a honlapot követte a webshop. Bár van bemutatótermünk két helyen is a fővárosban, éreztük, hogy szükséges a nagyon erős, virtuális bejárásra is alkalmas online felület. Az élet is minket igazolt: a járvány idején sokkal többen keresték fel az oldalunkat, mint korábban. Mi épp idén váltottunk irányt, új lett a designunk, más ügynökséggel dolgozunk együtt. Ez az első hely is minket igazolt, hogy minderre szükség volt. A számos nyereménnyel, amivel gazdagodtunk – mind a tárgynyereményekkel, mind a tanácsadással vagy a marketingkampány kivitelezésével – a céget fogjuk még jobban megerősíteni. Célunk a forgalmunk megduplázása, a külföldön való terjeszkedés” – nyilatkozta Mosolygó András, az ID Design ügyvezető igazgatója.

Az Év Webshopja 2020 verseny második helyezettje idén az etaska.hu nevű táskaforgalmazó webshop, a harmadik pedig a keramiaotthon.hu oldal lett.