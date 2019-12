Kisbefektetőknek segít eligazodni az Equilor könyve

A kötet célja, hogy a pénzügyi végzettséggel nem rendelkező befektetők is bátran beépítsék portfóliójukba ezt az eszközt.

Buró Szilárd „A kötvény” című pénzügyi edukációs könyve a pénzügyi végzettséggel nem rendelkező befektetők számára is érthetően mutatja be a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír főbb jellemzőit, típusait, és betekintést nyújt a vállalati kötvények magyarországi helyzetébe is.

A könyv részletesen ismerteti a kötvényekkel kapcsolatos főbb fogalmakat, számításokat és kockázatokat, látványos grafikonokkal és érdekes történetekkel színesítve. A szerző szerint, aki egyben az Equilor Befektetési Zrt. pénzügyi innovációs vezetője, a kötvények az angolszász országokban az egyik legfontosabb elemei a befektetési portfóliónak.

A több évtizedes szakmai, így aktív kötvénykereskedői múltat is maga mögött tudó pénzügyi szakembert azt motiválta a könyv megírásában, hogy sok emberhez eljuttassa azokat az információkat, amelyek segítségével a befektetők bátran nyúlhatnak ezekhez az eszközökhöz, és színesíthetik vele portfóliójukat - írják.