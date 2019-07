Az üzleti életben kétféle ember létezik: akit a pénz csinál, és aki a pénzt csinálja – állítja a leggazdagabb magyar nők elit klubjának tagja, Kósa Erika, aki határozott véleményt formál a személyes márkaépítéséről, beszélni azonban maga helyett leginkább a szenvedélyéről, magáról az emberről szeret.

Nőként bizonyára hallgat a megérzéseire, üzletemberként viszont az életét meghatározták az átgondolt üzleti tervek, a jól tervezett stratégia.

Az ösztönösségnek és a tudatosságnak harmóniában kell lennie. Nőként talán kicsit emocionálisabb vagyok, de az üzleti világ racionalitása nem engedte meg, hogy érzelmi alapon döntsek például egy szerződéses partneri jogviszony kapcsán. Mégis gyakran hoztam olyan döntést, amelyet egy megérzés előzött meg. Volt, amikor nem tudtam igazán észszerű magyarázatot találni egy választásomra, utólag azonban beigazolódott a helyessége. Az érzelmekre, az ösztönökre érdemes figyelni.

Mikor kezdte el foglalkoztatni a gondolat, hogy a terméke helyett a saját márkájára helyezi a hangsúlyt?

A márkaépítés alapeleme, hogy az ember saját magát mint embert tudja fejleszteni, mert az kisugárzik. Már kislány koromban fontos volt, ki vagyok én, mit gondolnak rólam az emberek. Nem hiszek a szerencsében, mégis szerencsésnek tartom magam, amiért az üzlettársaimmal közös korábbi cégeink sikere, nagyságrendje okán a környezet – beleértve a médiát, a szaklapokat is – elkezdett foglalkozni velünk. A személyes márkámat az építette fel, amit együttesen letettünk az asztalra. Az pedig, hogy egy teljesen reális kép alakult ki rólunk, annak köszönhető, hogy az, amit üzentünk, és az, ahogyan éltünk, harmóniában volt.

Milyen jelzőkkel írná le a karakterét?

Az üzleti életben fontos tulajdonság, hogy az ember képes legyen erőt és biztonságot sugározni, főleg nőként, mivel a nőket rendszerint gyengébbnek jellemzik, mint férfi társainkat. Igen nagy hendikeppel indultak útjukra a 21. század női karrieristái. Gondoljunk csak bele, száz éve még nem tanulhattunk egyetemen!

A karakteremből adódóan domináns vagyok, önmagammal szemben is magasak az elvárásaim. A versenyszellem is erősen jellemző rám. Nőként konzervatív értékeket vallok, bár van bennem némi vagányság, például vadvízi eveztem már, sőt, még dobolni is tanulok. Bizony, a rockzene rám is hatással van! (Mosolyog.)

Kósa Erika (Fotó: Körtvélyesi Dominika)

Csokonyavisontáról származik. Mit adnak hozzá a személyiségéhez a családi gyökerek?

A legkisebb szociális közösség, a család és a környezetem nagyban befolyásolta a személyiségem, azt, hogy milyen nevelést kaptam. Édesanyám főkönyvelő volt, édesapám mezőgazdasági gépszerelő, akiknek a törekvés a legmarkánsabb jellemvonásaik közé tartozott. Noha egy kétezer fős faluban éltem, a szüleim a lehetőségeikhez mérten minden támogatást megadtak, hogy fejlődhessek. Hárman voltunk testvérek, sajnos mára ketten maradtunk a nővéremmel, a szüleink mindig példaképül szolgáltak számunkra. De a tanáraim is kihozták belőlem azt, amit ki lehetett.

Viszonylag fiatalon, tizenkét éves koromban kerültem fel nagyvárosba, nem ültem otthon a mama szoknyája mellett. Kollégista lettem, ahol alkalmazkodnom kellett, és amely tapasztalat sokat adott az érvényesülésemhez.

A biztosítási, a pénzügyi szektor sokak számára olyan terület, amely az álságosságra, az emberek kizsákmányolására és a külsőségekre összpontosít, hogy a nyereségét maximalizálja. A Brokernetet, ahol több mint húsz évig dolgozott, is érte az a vád, hogy irreális hozamokkal csábította az ügyfeleket. Mit gondol, ezen a képen hogyan lehet javítani a személyes példáján keresztül?

Mindenkinek szíve joga, hogy negatív véleményt alkosson. A biztosítás intézménye évszázadok óta létezik, az embernek mindig hasznos volt önmagát vagy a portékáját bebiztosítani. Ha valaki szerződést ír alá, azt az elejétől a végéig elolvassa, tudnia kell, mit vállal. Nem feltétlenül a biztosító hibája, ha valaki nem így jár el. A pénzügyi szakma szép, de nehéz hivatás. Szép utat tettünk meg, rengeteg munkahelyet teremtettünk, pénzügyi kultúrát vezettünk be, a bevételünk egy részét pedig CSR-programokra fordítottuk. Európa legdinamikusabban fejlődő brókercégét hoztuk létre, ha valami ennyire prosperáló, biztosak lehetünk benne, hogy akad majd, akinek savanyú a szőlő. Tessék utánunk csinálni!

A jelenleg megfogalmazott énmárka-koncepciójában van olyan elem, amellyel régen rendelkezett, de ma már nem szeretné, ha azzal azonosítanák?

Magánemberként azt tartom helyesnek, ha a személyiségjegyeim állandó elemekből épülnek fel. Az eddigi tapasztalataim, az emberekkel való kapcsolatom szeretném hangsúlyozni, hisz szinte minden ezeken a kapcsolatokon múlik a szülő-gyermek viszonytól a tankoláson át a szerződéskötésig.

Kósa Erika (Fotó: Körtvélyesi Dominika)

Mikor tudatosult önben először, hogy az érzelmi intelligencia ennyire fontos akár az üzleti életben is?

Az érzelmi intelligencia kutatása viszonylag új terület, a 1990-es évek vége óta létezik. Nagyon érdekes volt szembesülni azzal, hogy amit addig ösztönösen csináltam, vélhetően velem született képességek által, az egy tudomány. Mindig emberekkel foglalkoztam, sokáig azt hittem, egy természetes folyamat része, ahogy hozzájuk viszonyulok, aztán amikor itthon is megjelentek az első szakkönyvek, köztük Daniel Goleman (amerikai pszichológus, újságíró, kutató – a szerk.) írásai, rájöttem, legalább tizenöt éve ezzel foglalkozom. Sokan azt gondolják, az érzelmi intelligencia a nőknek egy nünükéje. Volt, aki megkérdezte tőlem, hogy mit csinálok, intelligensen sírok? Legyen szó akár családról, akár üzletről, az érzelmeink az összes cselekedetünket befolyásolják. Gondoljon bele, csak magyarul 180 érzelmet tudunk felsorolni, és mind valamilyen cselekedetet vált ki!

Abban hiszek, hogy önmagunkhoz mérten vagyunk képesek fejlődni, hogy igenis ki kell állnunk magunkért, ha szükséges, be kell tudnunk szállni egy vitába, amelynek ma szinte már kultúrája sincs, helyette elbeszélünk egymás mellett, belevágunk egymás szavába, ráírunk egymásra valamelyik közösségi oldalon. A globalizáció sok értéket hozott az életünkbe, de bizonyos értelemben be is szűkített.

Egy énmárka kialakítása lehet egyfajta menedék, álarc is a külvilág felé, amely megvédi a tulajdonosát.

Ön színésznőnek készült.

Tizennyolc évesen felvételiztem a főiskolára, a harmadik rostáig jutottam, többször meg sem próbáltam annak ellenére, hogy kitartó vagyok, és minden ambícióm megvolt hozzá. (Nevet.) Soha nem felejtem el, akkor jártam életemben először Budapesten. Képzelje el azt az utat, amelyre az édesanyám hűtőtáskába csomagolta a rántott csirkét, mert legalább háromszor megálltunk, mire felértünk. Minden szempontból nagy út volt számomra. Emlékszem egy másik esetre is: Szabó Gyula színművész Nagyatádon vendégszerepelt. Összeszedtem minden bátorságom, odaléptem hozzá, hogy elmondjam neki, színésznő szeretnék lenni. Rám nézett, és azt mondta: „Angyalom, akkor kösse fel hónaljig a bugyogóját!” (Nevet.) Akkora motivációt jelentett még ez az egy mondata is. Amikor kiderült, hogy nem vettek fel, anyukám egyik szeme sírt, a másik nevetett, mert az ő elképzelései szerint polgáribb hivatást szánt nekem, így lettem óvónő. Az élet furcsasága, hogy a későbbi munkámból adódóan sokat tartottam előadásokat, tréningeket, álltam tehát a világot jelentő deszkákon.

Kósa Erika (Fotó: Körtvélyesi Dominika)

Miből inspirálódik?

Leginkább az emberekből, akik születésemtől fogva érdekelnek. De imádok főzni is, egész gyűjteményem van szakácskönyvekből. Kevesen tudják rólam, hogy egész fiatal korom óta feljegyzem a számomra üzenetértékű gondolatokat. Emlékszem, amikor kezdő pénzügyi szakemberként elmentem egy előadásra, amelyen Hardy Ilona, a Budapesti Értéktőzsde alapító-ügyvezetője és Demján Sándor is beszélt, és tátott szájjal hallgattam őket. Legalább húsz évig hordoztam magammal a mappámban a tőlük származó idézeteket. Hardy Ilona azt mondta: „Gyökerek nélkül a fák kidőlnek.” Később Vizi E. Szilveszter egyik gondolata is bekerült a gyűjteménybe: „Törpék vállán nem lehet messzire látni.” Sokat inspirálódom a fiatalokból is, akik friss lendületet, újító szellemet és fantasztikus kreativitást hoznak az életembe.

Véleménye szerint legfőbb dolgunk az életben megtalálni azt, amitől boldogok leszünk. Mitől érzi magát boldognak?

Számomra egyértelműen a család a legfőbb örömforrás. Sokat tanulok a férjemtől, a lányaimtól, a vejemtől és egy ideje a két unokámtól is. Az elménk sokszor játszik velünk, elhiteti, hogy a boldogságot a külvilágban keressük, miközben az bennünk, az elménkben van.