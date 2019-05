Közösségi tereket épít a Telenor és a Hello Wood

A Telenor és a Hello Wood az Együtt/tér projektre olyan pályázók jelentkezését várják, akik kisebb közösségük számára szeretnének saját közösségi teret létrehozni, a szervezők segítségével közös értéket teremteni.

Pilotprojektként az első közösségi tér már meg is épült: az ország egyik legrégebbi rögbiklubja, az amatőr sportolókat tömörítő Fehérvár Rugby Club pályájára készült egy fedett lelátó. A főként utánpótláscsapatok nevelésével foglalkozó, de felnőtt férfi és női csapattal is rendelkező klub 30 éve alakult, tagjait pedig nem csak a sport szeretete tartja össze. Az edzéseken és a meccseken kívül is sok közös programot szerveznek a szurkolókkal, családokkal, barátokkal, amelyekkel segítik a fiatalokat egy pozitív közösséghez tartozni, és egymást is tanítják ezért a közösségért együtt tenni. A klub már öltözőjét, klubházát is részben önerőből, társadalmi munkával alakította ki, most pedig a Telenorral és a Hello Wooddal együtt létrehozott lelátó építésében is aktívan részt vettek. A Fehérvár Rugby Club mindennapjait és az új lelátó építésének pillanatait ez a kisfilm mutatja be.

A pályázatokat 2019. június 7-éig várják az Együtt/tér honlapján, amelyeket a Telenor és a Hello Wood zsűrije fog kiértékelni, és két győztes pályázó közösségnek segédkeznek a vágyott fa installációik megvalósításában még június folyamán.