Kreatív gasztrovideó-versenyt hirdetett a Nosalty

Rendhagyó kreatív versenyt hirdetett ügynökségek számára a Nosalty! A kétkörös pályázat során olyan ötletes gasztrovideókat várnak, amelyekben az általuk küldött, elsőre oda nem illőnek tűnő eszközöket kell úgy felhasználni, hogy azok mégis belepasszoljanak a tartalomba. A követelmény mindössze a kapott tárgy szerepeltetése és a gasztrotematika tartása, de a menü csak a résztvevőkön múlik. A videók készülhetnek bármilyen eszközzel, telefonnal vagy komolyabb felszereléssel is. A videók hossza maximum 5 perc lehet. A beérkezett anyagokat egy szakmai zsűri értékeli.

A pályázat egyébként augusztus elején zárul, az eredményhirdetés egy főzéssel egybekötött közös nyári gathering lesz.

„A legnépszerűbb magyar receptoldalként ismert meg minket az ország, azonban több mint 5 éve már nemcsak a kipróbált és hiteles receptek miatt követnek minket felhasználóink, hanem a naponta frissülő gasztronómiai, életmód, egészség, táplálkozás, otthon, család, kert, DIY, vagy utazáshoz és gasztrokalandokhoz kapcsolódó cikk- és videós tartalmaink miatt is. Így tehát a receptoldalból egy meghatározó online gasztromagazin lettünk, ahol a sütés és főzés mellett informáljuk, edukáljuk és ki is kapcsoljuk a hozzánk látogatókat. Erre pedig a megváltozott online fogyasztói szokások okán videós megoldásokban is meghatározók és innovatívak lettünk a magyar médiapiacon, videós tartalmaink pedig már régen túlmutatnak a klasszikus felülnézeti receptvideókon” – nyilatkozta Hering András, az online platform főszerkesztője, aki azt is elmondta, hogy a KitchenAD – Főzz meg minket! projekt egyik nem titkolt célja az ügynökségi népszerűsítés is.