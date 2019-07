Nagyon hisz abban, hogy a digitalizáció jobbá teszi az életünket és jobbá teszi a világot. Ezért is dolgozik ebben az iparágban, a Telekom vállalati kommunikációs igazgatójaként Kutas István, aki szerint a személyes életünkben sem árt, ha nem a múltba révedünk, vagy a jövőt fürkésszük, hanem a jelenre koncentrálunk, de fokozottan igaz ez akkor, amikor az innovációról beszélünk. A szakember a vállalat Most Fórum elnevezésű innovációs beszélgetéssorozatának és a Pont.Most platfrom küldetésén túl beszél arról is, hogyan tudnak megfelelni az új trendek és technológiák által teljesen átalakított iparág feltételeinek.

Milyen lehetőségei vannak egy telekommunikációs vállalatnak a társadalom digitalizációs ismeretinek bővítésére?

Én személy szerint nagyon hiszek abban, hogy a digitalizáció jobbá teszi az életünket és jobbá teszi a világot, ezért is dolgozom ebben az iparágban, ennél a vállalatnál. Elég belegondolni abba, hogy mennyivel lett kényelmesebb az életünk és hatékonyabb a munkánk a minket körülvevő digitális eszközök és digitális megoldások révén, hogy megértsük, miért fontos, hogy a digitalizáció mindenkihez eljusson.

Hogyan veszi ki a részét ebből a Telekom?

Mi a Telekomnál nagyon sokat teszünk azért, hogy ez így legyen: kezdve a hálózat- és szolgáltatásfejlesztéssel, folytatva a készüléktámogatással és a normál ügyfélszolgálati támogatással minden a digitalizáció elterjesztése körül forog. Mindemellett vannak célzott programjaink is, amelyek révén bővítjük a társadalom digitális ismereteit, megtanítjuk a biztonságos internetezést és segítünk abban, hogy ügyfeleink jól használják az internetet. Ezen programok közül a legmarkánsabb a Legyél Te is Most Generációs! program, amelyben középiskolás fiatalok segítenek az idősebbeknek megtenni az első lépéseket az interneten, de fontos a vállalati önkéntességen alapuló biztonságos internet oktatási programunk is.

Mennyire jelentenek lehetőséget, vagy akár veszélyt a digitalizáció szempontjából a magyar gazdasági és társadalmi folyamatok, például a kkv-k digitális fejlesztésekbe kismértékben befektető mentalitása?

A digitális környezet megteremtése, a digitálisan elmaradt térségek felzárkóztatása szempontjából hatalmas mérföldkő, hogy az évek óta tartó intenzív vezetékes hálózatfejlesztésünknek köszönhetően már több mint egymillió ponton tudunk gigabites sebességet biztosítani és 4G hálózatunk évek óta a világ élvonalában van.

Miért hívta életre a Telekom a Most Fórumot?

Eddig is sokat beszéltünk a digitalizációról, de szerettük volna ezt egységes formában és egységes koncepció mentén tenni. Minden rendezvényre választunk egy társadalmi-gazdasági ügyet és megvitatjuk, hogy hogyan alakítja át ezt a területet a digitalizáció. Tavaszi eseményeinkre az adott téma kiemelkedő szakértőit hívtuk meg, bemutattuk a legújabb trendeket, újdonságokat - volt olyan eseményünk, amelyet Pepper robot (egy magyarul beszélő, 120 cm magas humanoid robot – a szerk.) nyitott meg. Mindezt közérthetően tesszük, hogy mindenki számára könnyen befogadhatók legyenek az elhangzottak, de meghagyva a lehetőséget komolyabb szakmai párbeszédre is. A rendezvény – mint edukációs platform – továbbra is nyitott és ingyenesen elérhető. Azok számára, akik személyesen nem tudnak részt venni, online közvetítjük a beszélgetést, így real-time, vagy később is van lehetőség bekapcsolódni, visszanézni az adásokat.

Az innováció jellemzően egy jövőidejű dolog, a rendezvénysorozat viszont a Most Fórum elnevezést kapta. Miért?

Rengeteg megoldás itt van már, csak észre se vesszük őket, vagy nem használjuk, nem ismerjük, pedig néhány mozdulattal aktiválhatnánk valamit a telefonunkon vagy megrendelhetnénk egy megoldást a netről – ezért a „MOST”. Azért lett „fórum” a rendezvénysorozat neve, mert egy együtt gondolkodó közösséget szerettünk volna létrehozni, ahol bárki megoszthatja az álláspontját, vagy újabb diszkurzust nyithat.

Kutas István a Telekom Most Fórum elnevezésű innovációs beszélgetéssorozatán

A Most Fórum témái az egészségügy, a munkaerőpiac, a kultúra és a sport voltak. Hogyan kerültek meghatározásra?

Olyan témákat választottunk, amelyek mindenkit érintenek, amelyekben alapvető és tömegek életét befolyásoló digitális változások zajlanak. Ezeken a területeken jelentős változások történtek az elmúlt 10-20 évben, de még ennél is nagyobb átalakulást hoz a digitalizáció napjainkban. Korábban el sem tudtuk volna képzelni, hogy egy robot végezzen műtéti beavatkozást, vagy mesterséges intelligencia írjon zenei mesterműveket, vagy éppen azt, hogy valaki a technológia segítségével kapja vissza a mozgás örömét.

Milyen következtetéseket vontak le az idei eseményt követően?

Rengeteg jó visszajelzés érkezik hozzánk, szakmából, hallgatóságtól, sajtótól, amelyek alapján azt gondoljuk, kezdeményezésünk elérte célját. A MOST Fórumra készített, saját applikációnkon keresztül minden egyes alkalommal számos kérdést kaptunk, olyanokat is, amelyek messze túlmutattak a helyszínen elhangzottakon. A párbeszéd jegyében a nagyközönség számára is elérhetővé tettük az egyébként teltházas kerekasztal-beszélgetéseket, így azokon tértől és időtől függetlenül bárki részt vehetett. Ezt nagyon jól fogadta a közönség. Fontosnak tartottuk, és ehhez a jövőben is tartjuk magunkat, hogy olyan témákat dolgozzunk fel, olyan előadókkal, amelyek a nagy nyilvánosságot érdeklik, és a kerekasztal-beszélgetések mindenki számára érdekesek, érthetőek legyenek, ugyanakkor komoly szakmai tartalmat is magukban hordoznak.

Milyen változtatásokat terveznek jövőre?

A rendezvénysorozat ősszel, szeptemberben folytatódik, továbbra is olyan témákban gondolkodunk, amely széles körben foglalkoztatja az embereket és természetesen a küldetésünkkel is összhangban van. Igyekszünk minél interaktívabbá tenni a rendezvényeket és további érdekességeket is beleszőni, ehhez igazítjuk majd a formátumot is.

Hogyan született meg a Pont.Most platfrom ötlete?

A blog is egy új digitális kommunikációs platform a Telekom számára, amelynek küldetése hasonló, ám más eszközökre épít. Történetekkel és példákkal mesél a digitalizációról, és képes megszólítani a különböző közösségeket, alkalmas a szemléletformálásra és az újságírók számára is releváns írásokat közöl. A pont-most.hu blog-on egy tech hírforrást alakítottunk ki, egyedi tartalmakkal, nemzetközi példákkal, exkluzív információkkal, nem corporate, hanem könnyed hangvételben. A két új kezdeményezésünk kéz a kézben halad és erősíti egymást.

Kutas István

Ha már digitalizáció, melyek a vállalatcsoport számára a legizgalmasabb és legégetőbb kérdések, kihívások, vagy akár veszélyek a témában?

Ahhoz, hogy ennek meg tudjunk felelni, a Telekomnak is át kell alakulnia, ezért minden erőnkkel azon vagyunk, hogy egy hatékonyabb, agilis Telekomot építsünk, amely gyorsabban és rugalmasabban reagál az ügyfelek igényeire. Ezek olyan folyamatok, amelyek nagyon sok külső és belső párbeszédet igényelnek, folyamatosan beszélnünk kell egymással és a partnereinkkel, hogy megértsük egymást.

„…az új technológiák segítségével az élet szinte minden területén többre lehetünk képesek” – olvasható egy korábbi megszólalásában. Milyen szerepet töltenek be az életében technológiai vívmányok, maga az innováció?

Tipikus early adaptor vagyok, szeretem kipróbálni a legújabb kütyüket és alkalmazásokat, mindig keresem, hogy hogyan lehetne egy-egy problémát digitális úton megoldani, legyen szó otthoni biztonsági megoldásról vagy egy-egy kampány sikerének elemzéséről. Igyekszem a gyerekeimnek is megmutatni, hogy mi mindenre lehetnek képesek az internet segítségével, akár a nyelvtanulás területén, akár egy utazás során, amikor fel kell ismerni egy festményt vagy csak egy jó éttermet találni – rengeteg időt és energiát takarítunk meg és rengeteg tudáshoz férünk hozzá a digitalizációnak köszönhetően, ezt én mindennap átélem.