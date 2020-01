Lapos LEGO lesz az új őrület

A LEGO Csoport új, 2D-s lapocskákból álló játékkoncepciója, a LEGO® DOTS bevezetése alkalmából Camille Walala, a pozitivitást hirdető közterületi alkotásairól híres művész ma bemutatta a valaha volt leginteraktívabb munkáját a londoni Kings Crosson található Coal Drops Yardon. Az új termék bejelentése kapcsán a LEGO arra kérte fel Walalát, hogy egy ingyenes, nyilvános művészeti installációval keltse életre a LEGO DOTS koncepcióját. A látványos alkotás a művész, illetve a játék védjegyének is számító vibráló színeivel és merész geometriai mintáival olyan közösen képviselt értékeket jelenít meg, mint a kreativitás, az önkifejezés és a könnyű hozzáférhetőség.

Az eredmény a DOTS HÁZ lett, amelyet nyolc szállító konténerből alakítottak ki. Az öt szobában a falak, a padló, a szőnyegek, a keretek és a bútorok egyaránt a Walala és a LEGO DOTS által képviselt egyedi szín- és mintavilág elegyét tükrözik. A helyszínek felfedezése közben arra bátorítják a vendégeket, hogy ők maguk is váljanak egy tervezési folyamat részeseivé, alkossák meg saját mintáikat és karkötőiket – ráadásul néhány elemet akár még magukkal is vihetnek a LEGO® DOTS 2020. márciusi bevezetése előtt.

„Óriási öröm volt számomra egy olyan szórakoztató tér megalkotása, ahol gyerekek és felnőttek spontán kifejezhetik a kreativitásukat, és valami gyönyörűt alkothatnak, megmutathatják, kik is ők. A DOTS HÁZ megragadja mindazt a gazdagságot és játékosságot, amiről az emberek felismernek engem, de egy kis különlegességgel kiegészítve: a lehetőséggel, hogy szabadjára engedjék a képzelőerejüket és elkészítsék saját műremekeiket. És persze, ott a csúszda is” – mondta Camille Walala, a művész.

A LEGO DOTS a 2D-s lapocskák használatával a kézművesség és a művészetek világa felé nyit – a koncepció kreatív teret kínál a gyerekek önkifejezéséhez. A különböző formákon, és a sokszínű lapocskákon alapuló játék izgalmas választékkal érkezik, amelyben egyaránt megtalálhatók a kiegészítőként viselhető darabok, és szobai dekorációk is, amelyek felülete lehetővé teszi az egyes tárgyak testre szabását és az önkifejezést.Több mint 30 hangulatfestő lapocskát is bevezetnek, amelyek között megtalálhatók arckifejezések vagy hangjegyekek is. A LEGO játékrendszerén alapulva ebben az esetben is végtelen lehetőség áll a gyerekek rendelkezésre, hogy az elemeket szétszedve újra tervezzék és kidíszítsék világukat.

„Nagyon izgatottak vagyunk, hogy a LEGO DOTS bevezetésével egy olyan új, a kézművesség kategóriájába tartozó játék koncepciót mutathatunk be, amely végtelen számú, folyamatosan változó minták, színek és dizájnok által kreatív felületet kínál a gyerekeknek a társas, önkifejező játékhoz. Camille, aki maga is kiváló példája annak, hogy a saját kreativitásunkba vetett bizalom milyen óriási hatással lehet az emberre, a tökéletes választás arra, hogy vele együttműködve mutassuk be az egész világnak az új termékünket. Valami igazán különleges, és roppant szórakoztató alkotást hozott lére, amit alig várunk, hogy a rajongóink is felfedezzenek, és amiből majd inspirálódhatnak” – mondta Lena Dixen, a LEGO Csoport senior alelnöke, termék- és marketingfejlesztésért felelős vezetője.