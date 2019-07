Lendületben az ÖRT

A reklám készítése és jóváhagyása során a hirdetői, ügynökségi és a médiaoldalon is fontos szempont ma már a piaci érzékenység ismerete. Ennek egyik szempontját, a szabályozással kapcsolatos kérdéseket interaktív prezentációkon, tréningeken ismerteti az ÖRT – elsősorban a tagjai számára.

"Ma már nem elég, ha panasz esetén gyorsan reagálnak a cégek, jobb megelőzni a bajt. A tréningjeink ebben nyújtanak nagy segítséget. Ebben a hónapban három ilyen „fellépésünk van”" – mondja Gerendi Zsolt, az ÖRT főtitkára.

"A tagjaink közül számos cég rendszeresen, sőt évente a belső oktatási rendszerük részeként a szabályozással, a fogyasztói érzékenységgel (pl. gyerekek a reklámban, környezetvédelem, gender), valamint a hatósági büntetések szempontjaival kapcsolatos tanulságok ismertetésére kér minket" – teszi hozzá Fazekas Ildikó igazgató.

"Először tartottunk attól, hogy nehezen lesz befogadható a sok jogi információ, bámennyire is fontos, amit hallunk. Viszont most már nem először tapasztaltuk meg, hogy a tréning interaktív, a példák és a szavazás kifejezetten élvezetes és így könnyebben emészthető egy-egy ilyen alkalom. A folyamatosan bővülő csapatunk számára természetes volt, hogy ezeket az ismereteket megszerezzék, hiszen számunkra elsődleges, hogy ügyfeleinknek naprakész és fogyasztói szemmel védhető anyagokat állítsunk össze, így a prezentáció most is rendkívül hasznos volt, ahol több, számunkra fontos szektort is érintettünk" – fogalmazott Csapó Cecília, a POP Group Account Directora.

"A Ford számára a jogi megfelelés kiemelt jelentőségű, ráadásul a környezetvédelem szempontjainak megjelenítése a reklámokban egyre fontosabb, és egyre érzékenyebb kérdés. Ezért minden évben elhívjuk az ÖRT-öt, hogy saját és ügynökségeink munkatársait tréningezzék. Úgy vélem, hogy a felelős vállalat számára ma már ez elengedhetetlen" – hangsúlyozta Rákosi Viktor, a Ford regionális marketing kommunikációs igazgatója.