Magyar TikTok-trendjelentést készít a Ringier Axel Springer

315 milliós teljesítményével 2020 első negyedévében a TikTok volt világszerte a leggyakrabban letöltött közösségimédia-alkalmazás, ami már nemcsak a legfiatalabb korosztályt vonzza. A Ringier Axel Springer Magyarország a napokban online kérdőíves kutatást indított, hogy partnereivel trendjelentést készítsen a népszerű platformról.

„A Ringier Axel Springer médiacsoport a Digital Media Campus programjával négy országban van jelen, a TikTok-kutatás ennek részeként egy edukációs program is, aminek eredményei egyaránt segíthetik akár a szülőket és a pedagógusokat, sőt, a piaci szereplőket is felkészítik az alkalmazás üzleti használatára” – jelölte ki a kutatás céljait Maróy Krisztina, a Digital Media Campus vezetője.

A TikTok elsődleges célja a szórakoztatás volt, sok zenés, táncos, vicces produkcióval találkozhatunk, azonban a legfiatalabbak mellett már idősebb generációk is csatlakoztak. „Mindez a komolyabb hangvételű videók megjelenését hozta magával, egyúttal kiderült, hogy akár tizenöt másodperc alatt is lehet értékes tartalmat nyújtani a nézőknek. A kutatásban arra is keressük a választ, hogy miért választják egyre többen a TikTokot az online térben tartalommegosztásra” – mondja Boroznaki Gergő közösségimédia-specialista, a kutatási projekt szakértője.

Dévald Ákos, a kutatásban részt vevő Post for Rent Group talentmenedzsere szerint a márkák tavaly kezdték el igazán felismerni, mekkora potenciál van a felületben, de még mindig nagy szükség van arra, hogy átfogó képet kapjanak a lehetőségekről és megismerjék, miért érdemes beépíteni a TikTokot a kommunikációs stratégiájukba.

A kérdőíves felmérés eredményeit Székely Levente és Bokor Tamás, a Budapesti Corvinus Egyetem Kommunikáció és Szociológia Intézetének ifjúságkutatásban jártas szakemberi elemzik. A hazai TikTok-jelentés idén októberre várható, megállapításait saját médiaportfóliójában edukációs célokra is hasznosítja a Ringier Axel Springer kiadó.