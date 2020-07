A tizedik nemzetközi Eventex Awadson 39 ország 444 nevezettje mérkőzött meg a legjobb eseményes kitüntetésekért. A Lounge Group egy arany és két bronz fokozatú elismerést szerzett a versenyen. Erről írtunk a Médiapiac 2020-as 3. lapszámában.

2020. május 12-én tizedik alkalommal osztották ki az Eventex Awards rendezvényes díjait. A legnagyobb nemzetközi rendezvényszervezői verseny minden évben bemutatja a világ számos országának legjobb rendezvényeit és rendezvényszervezőit, valamint díjazza mind a márkákat, mind a szervezőket számos kategóriában. Idén példátlan mennyiségű, 444 nevezés érkezett 39 országból.

A legtöbb – 34 – trófeát az Amerikai Egyesült Államok zsebelte be, amelyet Oroszország követ 29, Olaszország 20, Hollandia 15 és Németország 14 elismeréssel az országok rangsorában – listázza az Australasian Special Events magazin.

Magyar győztesekről is beszámolhatunk, hiszen a Lounge Group egy aranyat és két bronztrófeát hozhatott haza. Az aranyat és az egyik bronzot a Skandináv Lottó húszéves évfordulójára rendezett Szuperkoncertért kapták a Customer Engagement Event, illetve a Brand Experience – Leasure kategóriában, míg a másik bronzot a V4 Future Sports Festivallalszerezték az European Event kategóriában.

„Szeretnék gratulálni és megköszönni minden versenyzőnek a végtelen inspirációt és mindazt az innovációt, amivel hozzájárulnak a szakmához – kiváltságosnak érzem magamat, amiért azok között lehetek, akik kiemelik a legjobbakat. Biztos vagyok benne, hogy a szakma a krízis ellenére megállja a helyét, és különböző kampányokkal és tevékenységekkel tovább támogatjuk majd a rendezvényszervező szakemberek közösségét” – nyilatkozta Ovanes Ovanessian, az Eventex Awards társalapítója.

A díjazottakról a Eventex Awards honlapja is beszámolt az eventex.co/winners oldalon. A legtöbb elismerést az ügynökségek közül az alábbiak hozták el: kilenc díjat nyert a Triumph Group International, hetet-hetet a Melco Resorts & Entertainment, valamint a The Embassy – OIC, hatot-hatot pedig a Xsaga, a MarketEmotion és a Kenes Group.

A márkák közül a legtöbb trófeát a KLM Holland Királyi Légitársaság és a Turkcell kapta, melyek hat díjat zsebeltek be. A nagy győztesek közé sorolható még a Google, a Virgin Galactic, a Philips, a BMW, a Nestlé, az American Express, a Holland Vasutak (NS) és az FACC AG.

A legjobb eseménynek járó elismerés (Grand Prix Best Event) a BMW-nek jutott a BMW Vision iNEXT World Flight elnevezésű rendezvényükért, melyet a VOK DAMS Agency for Events & Live-Marketing szervezett. A kategóriában a második helyet a Hewlett Packard HPE and Ryder Cup Europe: Creating the world’s first connected course című rendezvénye szerezte meg, a bronzdíj pedig a KLM100-ért az Xsagának járt.