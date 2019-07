Magyar gyermekmodellek hódították meg Portugáliát

Ismét kimagasló eredményt értek el a magyar gyerekek: a Little Miss World Hungary modelljei képviselték Magyarországot Portugaliában a Miss and Mister Star Universe versenyen.

A napokban Portugáliában bizonyítottak a Little Miss World Hungary modelljei, akik a Miss and Mister Star Universe világversenyen vettek részt. Princess kategóriában első udvarhölgy lett a 9 éves Kánya Vivien, míg Petite kategóriában megnyerte a világversenyt a 15 éves Koncsik Bianka.

Az országok közül képviseltette magát többek között Mexikó, Brazília, Japán, Sri Lanka, India és Spanyolország is. Ez a verseny nem csak a gyerekekről, hanem a felnőttekről is szólt, ezért a követelmény is magasabb volt.

A ruhákat Mindák Viktória biztosította. A magyar national director Bartolovics Ildikó így nyilatkozott:

"Ez a hét olyan volt, mint egy edzőtábor. Különböző programokon vettünk részt, ebbe beleértve fotózás, kirándulás, próbák, illetve a versenyek minden nap reggeltől késő estig tartottak. Ennek ellenére a lányok kiváló eredményt értek el, amiért nagyon büszke vagyok rájuk."