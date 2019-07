Magyar kisüzemi sör nyerte a közép-európai versenyt

Egy hazai főzde, az Elixbeer terméke három aranyérmet is elhozott a CEBA-n (Central European Beer Awards).

A versenyen hét ország 210 söre vetélkedett, összesen 13 kategóriában. Ezek közül a pIPA nemcsak saját mezőnyében bizonyult a legjobbnak, de Champion díjat is nyert, illetve a kategóriagyőztesek közül is ezt találták a legjobbnak, így a verseny Média-díját is elhozta.

A pIPA az idén megnyílt Elixbeer főzde egyik első nagyszériás terméke. A receptúra kidolgozásában a Szent István Egyetem Sörtanszékével dolgoztak együtt, míg az alapanyagok tekintetében az ország két legismertebb gabonakutató központja, Martonvásár és Szeged is részt vett a munkában. A pIPA-t alkotó csapat hozta létre korábban a szintén jelentős sikereket elérő Alakor Biosört is – mutatott rá Ráki Zsolt, a főzde és a projekt mögött álló Körös-Maros Biofarm vezetője.

A siker egyik titka – folytatta a szakember – hogy annyi év változó kimenetelű bérfőzetés után végre saját főzdében készülhetnek a termékek, ami bár méretében kisüzemi, de világviszonylatban is a legkorszerűbb technológiával dolgozik. A másik, a sok kiváló, részben saját termesztésű, tiszta alapanyag, ill. a több, mint 10 éves, a bel- és antioxidáns tartalomra, tisztaságra és ízvilágra koncentráló kutatási háttér és a ráfordított, jelentős szellemi és anyagi tőke.