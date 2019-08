Magyar vállalkozások nyertek a 16. Annual International Business Awards-on

Négy budapesti vállalat nyert több kategóriában összesen nyolc Gold, Silver és Bronze Stevie Award díjat idén.

Az Uniomedia Communications nyerte a Gold Stevie Award for Communications or PR Campaign of the Year - Digital Media Relations és a Communications or PR Campaign of the Year - Environmental díjat. Nyertek egy Bronze Stevie Award for Communications or PR Campaign of the Year - Low Budget (10000 $ / 8500 € alatt) díjat is.

A Noguchi & Peters Kft. egy Silver Stevie Award for Communications or PR Campaign of the Year - Non-Profit / Charity díjat és egy Bronze Stevie Award díjat, mindkettőt a Communications or PR Campaign of the Year - Brand / Reputation Management és Communications or PR Campaign of the Year - Media Relations kategóriában.

Az IT Foundation for the visually Impaired egy Bronze Stevie Award for Communications or PR Campaign of the Year - Non-Profit / Charity díjat nyert el.

A Cafe PR egy Bronze Stevie Award for Communications or PR Campaign of the Year - Issues Management díjat nyert el.

A Gold, Silver és Bronze Stevie nyerteseit 74 ország szervezeteitől és magánszemélyeitől kapott több mint 4000 nevezés közül választották ki. A The International Business Awards díjért a világ minden szervezete jogosult versenybe szállni.

A nagyvilágból több mint 250 vállalatvezető vett részt az idei évben a Stevie nyerteseinek elbírálási folyamatában. A díjakat gálaest keretében adják át október 19-én szombaton, az ANDAZ Hotel am Belvedere szállodában Bécsben.