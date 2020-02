Magyarország házigazdaként a Fed-kupán

A magyar válogatott házigazdaként automatikusan részt vehet a tizenkét csapatos Fed-kupa fináléjában, amely egyrészről óriási lehetőséget teremt női teniszezőinknek, másrészről pedig a magyar tenisz fejlődésének. Hazánk legeredményesebb szereplése a sorozatban eddig a negyeddöntő volt, ahová kétszer is sikerült eljutnunk. A korábbi formájában először, még 1963-ban kiírt Fed-kupán a Körmöczy Zsuzsa, Broszmann Zsófia, Bardóczy Klára összetételű csapat rögtön a világcsoport negyeddöntőjébe jutott, ahol a döntőig jutó Ausztrália ütötte el a további küzdelmektől. A torna végül az Egyesült Államok sikerével zárult, melynek csapatában ott volt az a Billie Jean King is, aki ma az esemény nemzetközi nagykövete. Ezt az eredményt még egy alkalommal 1985-ben sikerült elérnünk, akkor a Temesvári Andrea, Bartos Csilla összeállítású csapat tudta megismételni a negyeddöntős szereplést, ahol Csehszlovákia parancsolt megálljt a mieinknek, nekik pedig nem is volt megállás a végső győzelemig.

A magyar Fed-kupa válogatott 2019-ig negyvennégy alkalommal mérettette meg magát a versenysorozatban, ebből tizenkétszer a világcsoport valamelyik szintű küzdelmeiben. A legtöbb győzelem Mandula Petra nevéhez fűződik, aki a mostani döntő magyar nagykövete is egyben, és 36 mérkőzéséből 28 alkalommal sikerült nyernie a „címeres mezben”. A legutóbbi évben, 2019-ben a Gálfi Dalma, Bondár Anna, Jani Réka Luca, Nagy Adrienn összeállítású csapat a 3. helyet szerezte meg az Európa/Afrika zóna I. csoportjában, így éppen lemaradt a világcsoport rájátszásban való részvételről. Idén csak a legfontosabb kérdés csak az, hogy az immáron háromszoros Grand Slam-bajnok és háromszoros világbajnok Babos Tímea vállalja-e a játékost a budapesti finálén, ám a szakemberek roppant bizakodóak a szereplése kapcsán.

A Fed-kupa döntőt április 14-19. között rendezik a Papp László Budapest Sportarénában, ahol a magyar válogatott az A jelű csoportban kapott helyet Franciaországgal és Oroszországgal karöltve.