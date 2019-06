Magyarország látványosságait fedezhetik fel a gyerekek a SPAR-ral

Alsó tagozatos általános iskolások tanórán kívüli ismeretszerzését segíti elő a Magyar Turisztikai Ügynökség nyári kampánya. A rendhagyó kezdeményezésnek köszönhetően a gyerekek színes élményekkel és hasznos tudásanyaggal gazdagodhatnak Magyarország természeti értékeiről és épített örökségeiről. A „Hol vagy, Kajla?" akció során a kisdiákok Kajla, a kíváncsi magyar vizslakölyök nyomait követik, így fedezhetik fel személyesen és virtuálisan is hazánk kincseit - írja a SPAR.

„Családcentrikus vállalatunk örömmel csatlakozott az országos kampányhoz, hiszen a szívügyünknek tekintjük a gyermekek gondos, ugyanakkor játékos nevelését. Másrészt pedig elkötelezettek vagyunk hazánk környezeti és épített kincseinek népszerűsítése és védelme mellett" – mondta Maczelka Márk, a SPAR kommunikációs vezetője.

Az országos akció és a hozzá kapcsolódó játékok aktivitásra is ösztönzik a kisdiákokat: ha megtetszettek nekik azok a helyszínek, ahol az előttük csavargó Kajla kutya is megfordult, arra buzdítják őket, kerekedjenek fel a családjukkal és látogassanak el ők is oda. A kezdeményezés a Kajla útlevélre és egy telefonos applikációra épül, amellyel a gyermekek megyénként két-két fontos turisztikai célpontot kereshetnek fel a szüleikkel.

Az applikációt és az útlevelet egészíti ki a kampány harmadik eleme, a SPAR matricagyűjtő akciója. A 2019. június 20. és augusztus 14. között tartó promóció során 200 matricát lehet összegyűjteni egy albumban. A képes tájékoztatófüzet Kajla, az országjáró vizslakölyök közreműködésével hazánk népszerű látványosságait mutatja be, megyénként kettőt. A matricagyűjtő akcióban a SPAR, INTERSPAR, City SPAR, SPAR partner és SPAR market áruházak vesznek részt.