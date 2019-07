Magyarországon járt Anna G. Metaxas

„A Macallan az egyik, ha nem a legismertebb single malt skót whisky a világon, amelynek neve összekapcsolódott a kompromisszummentes minőséggel, a kifinomultsággal és a tradícióval. A skótoknál az elsők között, 1824-ben bejegyzett whisky márkát Párizsi divatbemutatók és luxus autómárkák kiállításain kínálják fel a vendégeknek” – mondta Anna G. Metaxas, a Macallan regionális márkanagykövete.

A Macallan tipikusan európai és amerikai tölgyből készült ex-sherry hordókban érlelődik. A nagykövet hangsúlyozta az érés során elmélyülő ízek jelentőségét, ugyanakkor elárulta, hogy a hordók minősége és azok különleges jellemzője akár még fontosabb is lehet, mint az évek száma. A Master of Wood ellenőrzi a főként Spanyolországból származó hordókat, sőt, magukat a készítésükhöz kiszemelt fákat is, amelyeknek legalább 80-100 éves kort kell elérniük ahhoz, hogy rendelkezzenek azon kívánt aromákkal, amelyek a tökéletes hordó elkészítéséhez szükségesek.

A viszonylag kis tételben előállított, különleges minőséget képviselő whiskyk egyre jobb befektetésnek számítanak manapság. A kereslet irántuk az USA-ban, Mexikóban, Kínában, Japánban és Tajvanon a legnagyobb. A világ legdrágább whiskyje is egy Macallan : az italritkaság több mint 300 millió forintnak megfelelő fontért kelt el egy aukción tavaly. Metaxas érdekességként elmesélte, Bulgáriában és Cipruson olyan whiskygyűjtőkkel is találkozott, akik egészen különös, már-már lélegzetelállító italgyűjteménnyel rendelkeztek, és náluk még Macallanből is látott olyat, amit ő is csupán hírből ismert - írják.

Magyarországon a Macallant a Coca-Cola HBC Magyarország forgalmazza.