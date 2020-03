Málna Ale-lel újít a Soproni

„A magyar piacon igazi újdonságként tört be a Soproni Óvatos Duhaj IPA 2017-ban, amely azóta is a legnépszerűbb IPA a hazai piacon. Azóta több új taggal is bővült a család, és most itt a legújabb, a Soproni Óvatos Duhaj Málna Ale, a sört málnasűrítménnyel együtt érleljük, ennek köszönheti igazán gyümölcsös ízét" – mondta Szabó Dalma, a Soproni márkamenedzsere.

„Az újdonság felsőerjesztésű, szűretlen, 4%-os alkohol tartalmú, fél literes üveges és dobozos kiszerelésben érhető majd el. A Málna Ale egy könnyed sörkülönlegesség, ahol leginkább a málna fanyarsága és gyümölcsössége köszön vissza, mint az erős édes íz" - tette hozzá.

A Soproni márka új terméke március végétől megtalálható az élelmiszerboltok polcain, a Soproni Óvatos Duhajoktól megszokott merész, figyelemfelhívó csomagolásban.