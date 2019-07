Már több tízezer budapesti vett részt a Sportfőváros programjain

A Sportfőváros programsorozatot - amelyet a Budapest Fővárosi Önkormányzat koordinál és a Budapesti Sportszövetségek Uniója irányításával, a Testnevelési Egyetemmel partnerségben valósul meg - azzal a szándékkal állították össze, hogy a meghirdetett, többségében ingyenes sport rendezvények minél szélesebb körben legyenek vonzóak, érdekesek, sportolásra ösztönzők a budapestiek számára. Az eddigi visszajelzések, részvételi adatok alapján az látszik, hogy a szervezők és a fővárosiak elképzelései találkoztak ezen a téren.

Az évad eddigi leglátogatottabb rendezvénye a május végi Családi- és Sportnap volt, amikor a Margitszigeten több mint ötvenféle mozgásformát lehetett közelebbről megismerni. Csaknem harminc ezren mentek ki az eseményre és próbáltak ki egy, vagy több sportot a focizástól kezdve a falmászáson, víváson át a küzdősportokig.

Hasonlóan vonzónak bizonyult az új magyar rekord felállításával záruló spinning nap is a Várkert Bazár előtt. Közel négyezren vettek részt a szintén májusban megrendezett eseményen, amelynek teljes időtartama alatt összesen ezren pattanhattak a nyeregbe és tekertek a színpadról őket segítő spinning mesteroktatók, illetve presenterek – köztük Gergye Laura, a spanyol Albert Arranz, Gyulai Barbara, a lengyel Jarek Witek, illetve Hajdu Gergely - iránymutatásai alapján.

Népszerűek voltak a három hónapon keresztül, április és június közt, a város számos pontján megszervezett, edzéstanácsadásokkal kísért szabadtéri, saját testsúlyos tréningek is. A kültéri edző parkokban megtartott tizenöt edzésen ötszázan kondiztak együtt a sportág olyan kiválóságaival, mint Radányi Norbert, Nagy Dániel, illetve Szarka Ákos.

A szenior korosztály is kitett magáért, és megmutatták, hogy akár hatvan felett is lehet aktívan, sportosan élni a mindennapokat. Márciusban kifejezetten a nyugdíjasokat megcélzó Szenior Életmódváltó napon mintegy nyolcszázan kapcsolódtak be a három helyszínen, több mint húsz programot kínáló, teljes testet átmozgató sportfoglalkozásokba. Ezeken számtalan sporttal ismerkedhettek meg az idősebb korosztály tagjai kezdve a vízi tornától, asztalitenisztől a zumbán át a gerinctornáig, vagy a jógáig, valamint a rendezvényre kilátogatók a biztonságos esések technikáját is elsajátíthatták.

A Sportfőváros programsorozatban az év első napján megtartott újévi korcsolyázás is hatalmas sikerrel, önfeledt sportolással valósult meg. A városligeti műjégpályára több mint 3500 ember látogatott ki január 1-jén, ahol többek között korcsolyázással, gyermek jégkorongtornával és curling bemutatóval is várták a sportolni vágyókat.

Az évad természetesen folytatódik tovább, és újabb izgalmas sportok kipróbálására nyílik lehetőség a következő hónapokban is a Sportfőváros programok keretein belül. Még a nyáron nagyszabású jóga eseményre várják az érdeklődőket augusztus második hétvégéjén, a hónap utolsó napján pedig újra megrendezik a változatos helyszíneken, színes programokat kínáló Budapest Urban Games-t. Szeptembertől folytatódik az edzéstanácsadás sorozat, ahol ezúttal a fitnesz kerül előtérbe, illetve október első hétvégéjén mindenkit várnak a Normafára a Nordic Walking napra.