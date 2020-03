Március 9-14. között 57 milliárdot hagytunk ott a hiper-, szupermarketekben és drogériákban

Március 5. és 12. között már gyakorlatilag a magyar lakosság egésze (98%-a) hallott a COVID-19-ről, az azóta az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által pandémiának nyilvánított koronavírus-fertőzésről. A 40-nél idősebb válaszadók jelentős része (93%) a televízióból tájékozódik, míg a 18-39 évesek az interneten informálódnak (77%) a járvány alakulásáról. Az, hogy a megkérdezettek fele a barátoktól, ismerősöktől szerzett be információkat, élesen jelzi, hogy a járvány magyarországi kirobbanásakor (március 4.) már erőteljesen jelen volt a téma a közbeszédben.

A válaszadók közel háromötöde, különösen a vidéken élők és az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők elégedettek vagy maximálisan elégedettek voltak a vírus terjedésével kapcsolatos tájékoztatással, ez azonban nem befolyásolta az ezzel kapcsolatos aggodalmak mértékét. A hazai lakosság jelentős része (59%) inkább vagy nagyon aggódott a járvány hazai elterjedése miatt, csupán 5%-uk nyilatkozott úgy, hogy egyáltalán nem okoz neki fejfájást a potenciális járvány.

A felmérés időszakában (2020. március 5-12.) csupán a válaszadók több mint egynegyede tett lépéseket járványkamrája feltöltéséért, ekkor jellemzően tartós élelmiszert (82%), gyógyszert (67%) és higiéniai termékeket (65%) vásároltak. Ebben az időszakban (a határzár életbe lépése előtt) a tervezett utazásokat mindössze a válaszadók fele tervezte lemondani.

A március 9-15. közötti kiskereskedelmi adatokból egyértelmű összefüggés rajzolódik ki az kormányzati lépések és a vásárlási adatok között. Az iskolák digitális tanmenetre történő átállása, és az általánosan ajánlott otthoni munkavégzés hatására a magyar fogyasztók elözönlötték a kiskereskedelmi egységeket. Míg a február végi (február 24.-március 1.) első felvásárlási roham a tartós élelmiszerek betárazásáról szólt, addig a 11. hét a vegyi áruk felhalmozását is magával hozta.

„A vizsgált hétben a kiskereskedelmi láncok szkennelt heti adatai alapján 56,9 milliárd forintot hagytunk ott a boltokban” – mondta Szűcs-Villányi Ágnes, a Nielsen Connect ügyvezető igazgatója. „Ez, különösen amellett, hogy március 15-én minden zárva tartott, nagyon magas szám, 47%-os értékbeli növekedés az előző év azonos időszakához képest.”

A Nielsen adataiból kiderül, hogy a kosárméret jelentősen nőtt (közel 50%-kal), a drogériáknál pedig 50%-ot meghaladó forgalomemelkedés tapasztalható.

A kimagaslóan teljesítő élelmiszerkategóriák között a cukor megtartotta vezető szerepét a 11. héten is, értékbeli forgalma háromszorosára nőtt az előző év azonos időszakához képest. Jelentősen megugrott a szószok (+195%) és száraztészta (+192%) értékbeli forgalma is. A liszt és rizs forgalmi adatai továbbra is rekordeladásokat mutatnak. Az öt kategóriára összesen közel 2,8 milliárd forintot költöttünk a vizsgált időszakban.

A vegyi áruk között a vitaminok taroltak: értékbeli eladásuk megnégyszereződött a 11. héten tavalyhoz képest, a tisztítószerek és szappanok fértek még fel a dobogóra, hasonló forgalmi trenddel.Érdekesség, hogy a vécépapír forgalma, bár a 9. és 10. héten még nem ugrott meg kiugróan, addig a 11. héten csúcsokat döntött: 196%-kal többet költöttünk a kategóriára 2019 11. hetéhez képest.

Az említett vegyi-árukategóriákra mindösszesen 2 milliárd forintot költöttünk egyetlen hét alatt.