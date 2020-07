Másfél éves rendezvénysorozat készíti elő az EHF EURO 2022-t

A szervezők - ígéretükhöz híven - igazi fesztiválhangulattal készülnek már az idei őszi szezonra: a többi között turisztikai- és gasztroélményekkel, koncertekkel, sőt környezetbarát megoldásokkal is szeretnék megszólítani a közönséget. A WATCH GAMES. SEE MORE. brand célja, hogy mindenki számára közösségi élményt teremtsen.

Eddig soha nem látott koncepcióval állít új sztenderdet a sportesemények rendezésének világában az EHF EURO 2022. Bár a másfél év múlva sorra kerülő férfi kézilabda Európa-bajnokság távolinak tűnik még, a szervezők olyan, folyamatosan jelen lévő fesztivált álmodtak meg, amely túlmutat a hagyományos sportrendezvényeken. Így, talán szokatlan módon, de már idén ősszel programok sorozatával szeretnék megragadni a sportrajongókon túl azon fiatalok figyelmét is, akik új utazásra és élményekre vágynak, de még nem tagjai a sportkedvelők világának.

„Azért lesz különleges ez az Európa-bajnokság, mert egyedülálló módon nemcsak arra a bő két hétre fókuszálunk, amíg a mérkőzések zajlanak, hanem már az azt megelőző másfél évben szeretnénk közösséget építeni programjainkkal. Olyan életérzést nyújtunk leendő látogatóinknak már a versenyt megelőző időszakban is, mely nemcsak a kézilabdáról, hanem a rendezővárosok kultúrájáról, gasztronómiájáról és szórakozási lehetőségeiről szól. Szeretnénk együtt lélegezni ezekkel a városokkal, megmutatni, mi minden rejlik bennük a sporteseményen túl” – árulta el Bíró Szabolcs, az EURO2022 magyar szervezőbizottságának vezetője, aki hozzátette: a WATCH GAMES. SEE MORE. brand koncepciójával az érdeklődők minden érzékszervére szeretnének hatni.

Éppen ezért a több mint másfél éves kampány öt fő tematikát ölel fel, a programok mind a FEEL MORE. TASTE MORE. CHILL MORE. SPOT MORE. DO MORE. alszlogenek köré épülnek. És hogy mit is takarnak ezek a „more”-ok?

„A SPOT MORE. alszlogenünk zászlóshajója például a Cool Hunters nevet viselő YouTube sorozatunk, melynek havonta jelentkező részeiben két népszerű magyar vlogger, Henry Kettner és Magyarósi Csaba kalauzolja el hamarosan a nemzetközi és hazai közönséget a rendező városok legmenőbb turisztikai, gasztronómiai és kulturális helyeire. Világsztár előadókkal készülünk a FEEL MORE szlogenünk koncertélményeit emelni, a sportrendezvények történetében pedig éllovasokként, környezetbarát megoldásokkal szeretnénk mindenkit arra inspirálni, hogy a zöldebb jövőért igenis tehetünk, vagyis DO MORE” – osztott meg néhányat az izgalmas programok közül Bíró Szabolcs.

A brand bevezető kampányában Nagy László, a Magyar Kézilabda Szövetség alelnöke, Mikler Roland, Bodó Richárd, Bánhidi Bence, Lékai Máté, Székely Márton és Ligetvári Patrik, a magyar válogatott meghatározó tagjai mellett olyan ismert magyar hírességek és véleményvezérek mutatták be a WATCH GAMES. SEE MORE. üzeneteket, mint a fiatalok körében egyaránt népszerű Istenes Bence, Puskás Péter, Wossala Rozina, Rubint Rella, Nyári Dia, Follow Anna, Henry Kettner és Magyarósi Csaba.