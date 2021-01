Még maradhat a kínai távközlés a Wall Streeten

Megváltoztatta korábbi döntését a New York-i tőzsde (NYSE), és egyelőre mégsem vezetik ki a három legnagyobb kínai távközlési vállalat részvényeit.

A Wall Street Journal (WSJ) szerint a bejelentés előtt a tőzsde a szabályozó hatóságokkal konzultált. Az amerikai hírre a China Mobile 7,5 százalékkal, a China Telecom Corp. 8,1 százalékkal, míg a China Unicom 11 százalékkal emelkedett elsődleges piacán Hongkongban. A tőzsde folyamatosan tárgyal a hatóságokkal, és a további lépéseit attól teszi függővé, hogy a végrehajtási utasítás vonatkozik-e a három kínai nagyvállalatra. Addig azonban folyamatosan jegyzik a részvényeket - ismerteti a Világgazdaság.

Az NYSE azért kezdte meg Kína három legnagyobb állami telekommunikációs cégének a kivezetését, mivel kapcsolatban vannak a kínai hadsereggel.

Az eljárással még a Trump-adminisztráció rendeletének tettek eleget, amely szerint amerikai befektetők többé nem szerezhetnek részesedést olyan kínai cégekben, amelyeket a hadsereg birtokol vagy irányít.

Korábban a tőzsde megtiltotta az új tranzakciókat az érintett cégek részvényeivel január 11-től, és novemberig engedélyezte a meglévő részesedések eladását.

A feketelistát az állítólagos katonai kapcsolatokkal rendelkező cégekről a Pentagon állította össze, és rajta vannak Kína legnagyobb chipgyártó, repülőgépgyártó, hajóépítő, építőipari és technológiai vállalatai.

Az amerikai pénzügyminisztérium illetékes hivatala korábban azt is közölte, hogy a tilalom a részvényeken túl a derivatívákra, a letéti jegyekre, a tőzsdén kereskedett alapokra, az index alapokra és a befektetési alapokra is kiterjed. Továbbá megkezdték a leányvállalatok érintettségének vizsgálatát is.



Az elmúlt hónapokban egyre fokozódó amerikai nyomásnak a hongkongi tőzsde a nyertese.



A New York-i tőzsdén jegyzett kínai vállalatok – mint az Alibaba vagy a JD.com e-kereskedelmi csoport – közül több is bevezette a részvényeit Hongkongban.

Míg a Baidu kínai internetes cég is jelezte, hogy fontolóra veszi az elsődleges tőzsdei kibocsátást Hongkongban.



A WSJ arra is emlékeztetett, hogy a China Mobile több mint két évtizede lépett az amerikai parkettre, míg a China Unicom és a China Telecom részvényei az ezredforduló óta forognak a tengerentúli tőzsdén. És ezek a cégek dollármilliárdokat gyűjtöttek a részvénykibocsátások során. Elemzők úgy vélik: az amerikai befektetők komoly kárt szenvednének, ha alulértékelt részvényeket kell pár hónap alatt likvidálniuk a portfóliójukból.