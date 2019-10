Új integrált ügynökségi csoport jött létre People Group néven, melynek tagjai között szerepel az 1080p reklámügynökség, a 1080pR pr-ügynökség, az UP Advertising és az ArtMedia is - írja a mmonline.hu.

A 2018-as év végén a 1080p stratégiai szövetséget kötött az UP Advertisinggal, és megalapították a 1080pR Solution pr-ügynökséget, valamint üzletrészt vásároltak az ArtMedia média ügynökségben, így kezdett épülni a People Group alapja. Most a négy cég együttműködésével és a Momentor Research & Consulting piackutató cég stratégia partnerségével hivatalosan is megalakult a People Group.

"A People Group a klasszikus reklámügynökségi tevékenységtől kezdve a médiaügynökségi, digitális és PR szolgáltatásokon keresztül a kutatásig minden kommunikációs területen professzionális szolgáltatást tud nyújtani" - nyilatkozta Urbán Zsolt, a People Group vezetője.

A People Group közel 70 szakemberből áll, és egységesem magas színvonalú szolgáltatást ígér az ügyfeleinek. Azoknak, akik a teljes szolgáltatási skálát igénybe veszik People Group-ként nyújt integrált kommunikációs megoldásokat. Ugyanakkor az egyes tagok megtartják saját nevüket és márkájukat is. A 1080p, UP Advertising, ArtMedia és 1080pR ügyfelei számára ezen változások semmiféle adminisztratív változással nem járnak.