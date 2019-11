Meghosszabbították a beadási határidőt

„Már múlt hét végén is sok pályázat érkezett a Díjra. Bíztunk benne, hogy nagy népszerűségének fog örvendeni a Sportmarketing Díj, de arra nem számítottunk, hogy még az utolsó pillanatokban is annyian fognak érdeklődni a lehetőség iránt, hogy meg kell hosszabbítsuk a pályázatok leadásának határidejét. Pénteken az elnökséggel közösen azt a döntést hoztuk meg, hogy egy pár nappal kitoljuk a nevezés határidejét, hogy minél több pályamű tudja magát megméretni az első Sportmarketing Díjon, hogy minél több kiváló hazai kampányon keresztül mutathassuk be a sportmarketing, mint iparág üzleti jelentőségét" – mondta Németh Ottó, a Sportmarketing Díj zsűrijének elnöke, az MMSZ Sportmarketing Tagozatának alelnöke.

A meghosszabbított határidő: 2019. november 20. - 18 óra!